نظيم مارثون للجرى بكافة مراكز الشباب بالبحيرة تحت شعار "دستورنا بايدينا".. اليوم

أكد الدكتور إبراهيم خضر وكيل وزارة الشباب والرياضة بالبحيرة على أهمية المشاركة فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية المقترحة من أجل دعم الامن والاستقرار فى البلاد

مضيفا أن هناك خطة متكاملة لتعميق الانتماء بين الشباب وتحفيزهم على المشاركة فى الاستحقاقات السياسية.

وأوضح وكيل وزارة الشباب والرياضة بالبحيرة انه سيتم تنظيم مارثون للجرى اليوم الخميس بمشاركة أكثر من 2000 شاب من كافة مراكز شباب وذلك من أجل توعية المواطنين للمشاركة فى التعديلات الدستورية.

لافتا الى ان مشاركة المواطنين بكثافة للتصويت فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية هى رسالة تعكس مدى قوة هذا الشعب المصرى بكافة اطيافة الاجتماعية والسياسية.

