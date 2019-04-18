نصائح صحة سوهاج قبل شراء الفسيخ والرنجة فى شم النسيم × 18 معلومة

سوهاج - محمود مقبول

قدمت إدارة مراقبة الأغذية بمديرية الصحة بسوهاج برئاسة الدكتور سلامة الرشيدى مدير الإدارة وبإشراف من الدكتور هانى جميعة وكيل وزارة الصحة نصائح هامة للمواطن السوهاجى قبل شراء الرنجة والفسيخ فى شم النسيم.

وقد حددت إدارة مراقبة الأغذية 18 نصيحة للمواطنين قبل عملية الشراء لتجنب الوجبات الفاسدة تعرف عليها : -

1- الشراء من مكان موثوق به وله سمعة طيبة أو يتم تمليح الأسماك فى المنزل.

2- اختيار الأسماك المملحة وليست قليلة الملوحة أو الدلعة، لأن الملح يقتل بعض أنواع البكتيريا والميكروبات.

3- يجب ألا تقل مدة التمليح عن أسبوعين إلى 3 أسابيع، وبالنسبة للأسماك كبيرة الحجم تكون مدة التمليح أطول.

4- اختار سمكة غير منتفخة وجلدها سليم غير متشقق أو مجعد ورائحتها تخلو من العفونة المنفرة أو الزرنخة ولحمها متماسك غير مهترئ، ولونه وردى بالنسبة للفسيخ أو ذهبى بالنسبة للرنجة، وألا يكون اللون أصفر غامق، أو بنى وتخلو من أى بقع سوداء أو عفن أبيض.

5- شراء الأسماك المملحة قبل شم النسيم بعدة أيام، ووضعها فى «الفريزر» لقتل بعض أنواع الميكروبات أو الطفيليات.

6- يفضل التعامل حراريًا مع الأسماك المملحة لقتل أى ميكروبات بها حيث يمكن قلى الفسيخ فى الزيت الساخن لمدة بسيطة وكذلك يمكن شواء أو غلى الرنجة للتخلص من أى ديدان أو طفيليات.

7- عصر الكثير من الليمون على الأسماك المملحة لقتل بعض أنواع بكتيريا ضارة.

8- تناول كوب من الماء المختلط بالليمون قبل وبعد تناول الأسماك المملحة لتجنب التأثيرات الضارة.

9- ينصح بغسل الفسيخ والسردين بالخل المخفف مع عصير الليمون لتقليل نسبة الملح.

10- تناول البصل الأخضر والأحمر مع الأسماك المملحة، حيث يعتبر البصل أفضل قاتل للبكتيريا والميكروبات.

11- يفضل إضافة الطحينة إلى الرنجة والفسيخ لتقليل نسبة الملوحة.

12- الإكثار من شرب المياه للتقليل من تركيز الملح والتخلص من الملح الزائد خارج الجسم.

13- تناول البقدونس والبرتقال والموز والكنتالوب بعد أكل الفسيخ، حيث أن هذه الأكلات غنية بعنصر البوتاسيوم فتساعد على إخراج الملح من الجسم.

14- يجب شرب الكركدية، فهو يساعد على إدرار البول وبالتالى يتخلص الجسم من الأملاح الزائدة.

15- الحرص على شرب الشاى الأخضر مع النعناع أو الزعتر أو القرفة، حيث يساعد على تطهير المعدة من الميكروبات والجراثيم.

16- وبالنسبة للحوامل أو مرضى القلب والكلى أو من يشكو من ارتفاع ضغط الدم فيجب تجنب تناول الأسماك المملحة أو غسل الفسيخ والملوحة والرنجة بالخل جيدا مع عصير الليمون لتقليل نسبة الملوحة فى الأسماك، وتناول كمية قليلة منها مع الإكثار من تناول الخس البلدى والخيار الطازج، لتقليل سرعة امتصاص الجسم للأملاح الموجودة فى الفسيخ.

17- يمكنهم تناول «الملانة» وهى الحمص قبل تمام نضجه، لأنه عالى البروتين النباتى مما يوفر مناخا معتدلا مع البروتين السمكى المملح فى الفسيخ.

18- يجب على مرضى السرطان الابتعاد نهائيا عن تناول الفسيخ والرنجة حيث أن الأسماك الزيتية تقلل من تأثير العلاج الكيماوى.