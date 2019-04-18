ندوة فى الرى بعنوان "المسئولية الوطنية للتوعية بالتعديلات الدستورية "

كتبت أسماء نصار

نظمت وزارة الموارد المائية والرى اليوم الخميس ندوة تحت عنوان "المسئولية الوطنية للتوعية بالتعديلات الدستورية " بحضور قيادات الوزارة وتسليط الضوء على التعديلات الدستورية وحث العاملين على المشاركة في الاستفتاء.



وتحدث فيها المستشار معوض مبروك نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية والمستشار القانوني لمصلحة الميكانيكا والكهرباء، حيث تمت ناقش أبرز التعديلات الدستورية لتعريف العاملين بالوزارة بأهمية التعديلات وأثرها على المواطن المصري وفئات المجتمع كافة والمرأة والشباب وذوي الإعاقة.



ويُجرى الاستفتاء داخل جمهورية مصر العربية على مدار 3 أيام أيضًا وهى السبت والأحد والإثنين 20 و21 و22 أبريل الجارى من الساعة 9 صباحا وحتى الساعة 9 مساءً، وذلك كله بعد دعوة الناخبين أمس الأربعاء 17 أبريل.