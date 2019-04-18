ميركل تعرب عن حزنها لمصرع سياح ألمان فى حادث سير بالبرتغال

برلين (أ ش أ)

أعربت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل عن حزنها وصدمتها إزاء مصرع عدد من مواطنيها فى حادث تصادم بجزيرة "ماديرا" البرتغالية، والذى راح ضحيته ما لا يقل عن 29 شخصا عندما انحرفت حافلة عن الطريق واصطدمت بأحد التلال أمس الأربعاء، فيما تفيد التقارير بأن معظم الضحايا من السياح الألمان بالإضافة إلى سائق ومرشد سياحى يحملان الجنسية البرتغالية..

وذكرت شبكة "ايه بى سى" الأمريكية اليوم الخميس، أن ميركل أعربت عن خالص تعاطفها مع جميع العائلات التى فقدت ذويها فى هذه المأساة، وأبدت أملها فى أن يتمكن الجرحى وأقاربهم من التعافى من الإصابات البدنية والنفسية.

من جانبها رجحت سلطات جزيرة ماديرا البرتغالية الكشف عن هوية ضحايا حادث انقلاب حافلة سياحية فى بلدة "كانيكو" الساحلية بحلول يوم السبت المقبل.

ونقلت الشبكة الأمريكية اليوم عن توماسيا ألفيس رئيسة مستشفى "فونشال" قولها إن أعمار الضحايا تتراوح بين 40 و60 عاما، وليس بينهم أطفال.

من جهته أعرب الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، عن تعازيه للرئيس الألمانى فرانك فالتر شتاينماير والمستشارة أنجيلا ميركل فى حادث تحطم حافلة تقل سياحا ألمان فى جزيرة ماديرا البرتغالية، مما تسبب فى مصرع 29 شخصا، جميعهم يحملون الجنسية الألمانية.

ونقلت وكالة أنباء "تاس" الروسية عن بوتين قوله " أتقدم بخالص العزاء وصادق المواساة فى وفاة المواطنين الألمان، وأتمنى الشفاء العاجل لجميع المصابين".