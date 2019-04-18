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مياة الدقهلية تناقش تنفيذ مشروع الصرف بتجمع قروى نوسا الغيط

الخميس، 18 أبريل 2019 06:52 م
مياة الدقهلية تناقش تنفيذ مشروع الصرف بتجمع قروى نوسا الغيط محطة مياة - أرشيفية
الدقهلية شريف الديب
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عقدت شركة مياة الشرب والصرف الصحى بالدقهلية، اليوم الاجتماع الافتتاحى لتنفيذ مشروع الصرف الصحى بتجمع قروى نوسا الغيط والذى يضم قرى (نوسا الغيط و نوسا البحر و تلبنت اجا وسنبخت) مركز أجا.

وذلك، ضمن مشروع خدمات الصرف الصحى المستدامة بالمناطق الريفية والقائم على النتائج SRSSP، بحضور كلا من  المهندس خالد حسين نصر - رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحى بالدقهلية، وممثلى إدارة التعاون الدولى بالشركة، و المهندس عمرو مخلوف -  الاستشارى الدولى لإدارة البرنامج Pmcf، و المهندس نبيل عباس - استشارى دعم التنفيذ ISC ، وممثلى الشركة المنفذة (شركة الجيزة العامة للمقاولات)، وهم كلا من المهندس إيمن عبدالحميد - رئيس قطاع التنفيذ، والمهندس وليد مهنا - مدير التنفيذ و مهندس هيثم عبدالله بالشركة و استشارى المقاول الدكتور حاتم أحمد فاضل ، إلى جانب عدد من قيادات شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالدقهلية.

 

وقد تناول الاجتماع استعراض تفاصيل المشروع ومدة تنفيذه، وعدد السكان المخدومين، والمقدرين بحوالى 48041 مواطن بتجمع قروى نوسا الغيط، وأهم التحديات التى من الممكن أن تواجه المشروع أثناء تنفيذ المشروع.

 

 

 

 


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