منظمة دولية: رصد 195 ألف حالة يشتبه فى إصابتها بالكوليرا فى اليمن

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أعلنت منظمة (أوكسفام) الإنسانية الدولية، اليوم الخميس، رصد 195 ألف حالة يشتبه فى إصابتها بمرض الكوليرا فى اليمن خلال العام الحالي.

وحذرت المنظمة -فى بيان أوردته قناة (سكاى نيوز) الإخبارية- مما وصفته بـ"أسوأ تفشٍ للكوليرا فى العالم"، فى الوقت الذى تعانى فيه المنظمات الإغاثية باليمن من صعوبة الوصول إلى قرابة 40 ألف شخص يشتبه فى إصابتهم بالمرض.

وأشارت المنظمة إلى تزايد عدد الحالات المشتبه فى إصابتها بالكوليرا، قائلة إنه من المحتمل أن يُفاقم موسم الأمطار الوشيك انتشار المرض، بسبب الفيضانات وتلوث مصادر المياه، مؤكدة وفاة أكثر من 3 آلاف شخص منذ بدء تفشى المرض عام 2016.