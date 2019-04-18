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مندوب إسرائيل: لن نضم أراضى فى الضفة الغربية قبل إعلان "صفقة القرن"

الخميس، 18 أبريل 2019 04:16 ص
مندوب إسرائيل: لن نضم أراضى فى الضفة الغربية قبل إعلان "صفقة القرن" سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة دانى دانون
وكالات
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أعلن سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة دانى دانون أن رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو لن يخلف وعده بضم مستوطنات فى الضفة الغربية المحتلة قبل إعلان واشنطن خطتها المرتقبة للسلام.

وقال دانون للصحفيين بشأن وعد نتنياهو الانتخابى "لا أظن أننا سنقوم بأى خطوة قبل نشر الخطة.. سننتظر ونرى الخطة. سننخرط فى هذا المسار وسنرى إلى أين يقودنا".

وأشار إلى أن الخطة ستنشر "فى القريب العاجل"، فى فترة تمتد على الأرجح بين مايو إثر تسلم الحكومة الإسرائيلية الجديدة مهامها، ونوفمبر مع بدء موسم الانتخابات الرئاسية الأمريكية.

 

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