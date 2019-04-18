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ملكة جمال كوريا 2017 تشارك فى معرض التجميل الكورى على ضفاف النيل

الخميس، 18 أبريل 2019 10:33 ص
ملكة جمال كوريا 2017 تشارك فى معرض التجميل الكورى على ضفاف النيل سفير جمهورية كوريا يون يو تشول
كتبت رباب فتحى
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يفتتح سفير جمهورية كوريا يون يو تشول، صباح الأحد المقبل، معرض التجميل الكورى وذلك بمشاركة 10 شركات كورية متخصصة فى صناعات مستحضرات التجميل. 
 
ويهدف المعرض الذى تشارك فيه "جو سيه هي" ملكة جمال كوريا لعام 2017 ، إلى التعريف بثقافة التجميل الكورى والتى باتت أحد المكونات المهمة لموجة الثقافة الكورية "هاليو" بالإضافة إلى "الكي بوب" الأغنية الكورية الحديثة والدراما والسينما الكورية، بحسب بيان من السفارة الكورية اليوم.
 
وقال مدير المركز الثقافى الكورى يانج سانجن، إن إقامة المعرض الذى يعد الأول من نوعه جاء تلبية لرغبة محبى الثقافة الكورية فى مصر للتعرف على تقنيات التجميل فى كوريا، حيث ستقوم الشركات الكورية بعرض عينات من أحدث منتجاتها، كما سيشارك جمهور المعرض فى تجارب حية لعمل مكياج باستخدام مستحضرات التجميل الكورية. 
 
وأشار إلى أن المعرض ينظم بالتعاون مع الوكالة الكورية لتعزيز التجارة والاستثمار "كوترا"، وأنه سيوفر فرصة للتعاون وتبادل الخبرات بين الشركات الكورية والمصرية.
 
 
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