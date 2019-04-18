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مصدر فى الإليزيه: فرنسا تدعم الحكومة الليبية المعترف بها دوليا

الخميس، 18 أبريل 2019 07:08 م
مصدر فى الإليزيه: فرنسا تدعم الحكومة الليبية المعترف بها دوليا الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون
رويترز
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قالت فرنسا اليوم الخميس إنها تدعم الحكومة الليبية المعترف بها دوليا في طرابلس بعد أن اتهمتها بدعم حكومة منافسة في شرق ليبيا، قائلة إنها ستقطع التعاون الأمني مع باريس.

وقال مسؤول بالرئاسة الفرنسية "كما أكدنا في عدة مناسبات: فرنسا تؤيد الحكومة الشرعية لرئيس الوزراء فائز السراج ووساطة الأمم المتحدة والحل السياسي الشامل في ليبيا".

وأضاف "علاوة على ذلك، المحاور الشرعي للرئيس هو رئيس الوزراء السراج الذي تحدث معه الرئيس يوم الاثنين للتأكيد على هذا الدعم".

 


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