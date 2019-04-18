مصدر فى الإليزيه: فرنسا تدعم الحكومة الليبية المعترف بها دوليا

رويترز

قالت فرنسا اليوم الخميس إنها تدعم الحكومة الليبية المعترف بها دوليا في طرابلس بعد أن اتهمتها بدعم حكومة منافسة في شرق ليبيا، قائلة إنها ستقطع التعاون الأمني مع باريس.