مدير تعليم الإسماعيلية: جاهزون لأعمال التصويت للتعديلات الدستورية

الإسماعيلية – جمال حراجى

قال الدكتور خالد خلف قبيصى مدير مديرية التربية والتعليم بالإسماعيلية، إن قطاع التعليم بالمحافظة جاهز لأعمال التصويت على التعديلات الدستورية.

وأشار خلف فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" إلى أن المشاركة واجب قومى على كل فرد وذلك من أجل الوقوف إلى جانب بلدنا فى سبيل النهوض والتقدم، مؤكدا على أنه تم التنبيه على جميع الإدارات التعليمية على مستوى المحافظة بتجهيز المدارس التى سيتم فيها الاستفتاء خلال الأيام القادمة، وتوفير مكان أمن للحراسة طوال أيام التصويت وتوفير الوسائل المعيشية اللازمة من ثلاجات ومبردات وتوفير الإضاءة البديلة التأمين ونظافة الغرف المخصصة للاقتراع.

وطالب مدير مديرية التربية والتعليم بالإسماعيلية، مديرى المدارس بالتواجد داخل المدارس طوال أيام الاقتراع، موضحا أنه يتم حاليا تجهيز جميع المدارس التى بها لجان للتصويت لاستقبال المواطنين وتوفير جميع سبل الراحة للجميع من مظلات واقية لحرارة الشمس ومبردات للمياه بالتنسيق مع الجهات التنفيذية بالمحافظة.