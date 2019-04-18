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الخميس، 18 أبريل 2019 08:08 م
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محافظ بنى سويف يشهد المؤتمر التنسيقى النهائى لإجراء الاستفتاء على التعديلات

الخميس، 18 أبريل 2019 07:28 م
محافظ بنى سويف يشهد المؤتمر التنسيقى النهائى لإجراء الاستفتاء على التعديلات جانب من اللقاء
بنى سويف :هانى فتحى
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شهد المستشار هانى عبد الجابر محافظ بنى سويف مؤتمر التنسيق النهائى استعدادا لإجراء الاستفتاء على التعديلات الدستورية .

حضر المؤتمر ، المستشار ياسر محمد حسين ، رئيس المحكمة الابتدائية ببنى سويف ،واللواء أشرف عز العرب ،   مساعد وزير الداخلية مدير أمن بنى سويف، والدكتور عاصم سلامة نائب المحافظ ،واللواء عصام العلقامى السكرتير العامز

تمت مناقشة ومراجعة كافة الترتيبات والاستعدادات اللازمة والتى تم تنفيذها لتجهيز 482 مقر انتخابيا يضم 514 لجنة فرعية  لاستقبال ما يقرب من مليون و800 ألف مواطن ممن لهم حق التصويت والاقتراع بكافة مدن ومراكز المحافظة، ،حيث يبلغ عدد اللجان العامة على مستوى المحافظة  9 لجان منها 3 لجان بمركز ومدينة بنى سويف و6 لجان بواقع لجنة عامة بكل من:الواسطى ،ناصر ،وسمسطا ،اهناسيا ،ببا والفشن.

 

 

 

 

 


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