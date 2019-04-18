محافظ الوادى الجديد يكرم رئيس قسم القلب بمستشفى الخارجة العام

كتب فريق المحافظات

كرم اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، الدكتور مؤمن معاذ ، استشارى ورئيس قسم القلب بمستشفى الخارجة العام ، وذلك تقديرا لجهوده المبذولة فى تقديم الخدمة الطبية اللازمة للمرضى خاصة مرضى القلب، وذلك بمنحه شهادة تقدير ودرع المحافظة.

وذلك لتشجيع وتحفيز الأطباء للعمل داخل المحافظة ومنحهم حوافز مالية قيمة ،جاء ذلك على هامش اجتماع المجلس التنفيذى للمحافظة بحضور حنان مجدى نائب المحافظ وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية بالمحافظة .

وأشاد الزملوط، بمستوى الخدمة المقدمة بقسم القلب مثمنا جهود فريق العمل به، مشيرا إلى أن القسم تم تطويره ودعمة بكافة الأجهزة الطبية الحديثة اللازمة كجهاز رسم القلب وجهاز القسطرة وجهاز الموجات الصوتية على القلب ،موضحا بأنه يتم إجراء عمليات الدعامة للقلب بنجاح مؤكد من خلال جهاز القسطرة وذلك لتخفيف العبء على المرضى بدلا من السفر إلى خارج المحافظة .

وأعلن الزملوط ، بأنه تمت موافقة المجلس الأعلى للجامعات على إنشاء كلية للطب البشرى بجامعة الوادى الجديد، مشيرا إلى أن المحافظة بالتعاون مع الجامعة تعمل جاهدة لافتتاحها وتشغيلها قبل العام الدراسى القادم .