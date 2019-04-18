video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الخميس، 18 أبريل 2019 02:00 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

محافظ الإسماعيلية يناقش التعاون مع "القومى لحقوق الإنسان"

الخميس، 18 أبريل 2019 01:45 م
محافظ الإسماعيلية يناقش التعاون مع "القومى لحقوق الإنسان" جانب من اللقاء
الإسماعيلية – جمال حراجى
إضافة تعليق

ناقش اللواء حمدى عثمان محافظ الإسماعيلية، سبل وآليات دعم التعاون المشترك فيما بين المجلس القومى لحقوق الإنسان، ومختلف الأجهزة التنفيذية للمحافظة.

جاء ذلك خلال استقبال المحافظ للدكتور صلاح سالم نائب رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان ونقيب أطباء محافظة شمال سيناء، بحضور المهندس عبد الله الزغبى السكرتير العام للمحافظة.

وأعرب نائب رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، عن سعادته بزيارة الإسماعيلية، وما شهده خلال الزيارة من طفرة كبيرة فيما يتعلق بشأن أعمال التجميل والتطويرالتى تشهدها المحافظة، فى الوقت الراهن وما يدور تنفيذه على أرضها من مشروعات قومية عملاقة، وما حظيت به تلك المحافظة من إنجازات خلال تلك الفترة، واصفا الإسماعيلية بأنها أصبحت مؤهلة بحق لأن تكون عاصمة مصر الثالثة، وقاطرة التنمية الحقيقية لمصر.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

محافظ الإسماعيلية يناقش ترتيبات الاستفتاء مع رؤساء المحاكم والمحامى العام

الاسماعيليه

اخبار الاسماعيليه

المجلس القوى لحقوق الانسان

محافظ الاسماعيليه

اخبار مصر

اخبار المحافظات




لا تفوتك
مصر التحدى والإنجاز.. إنشاء شبكة طرق لم تنفذ خلال الـ100 عام ماضية

مصر التحدى والإنجاز.. إنشاء شبكة طرق لم تنفذ خلال الـ100 عام ماضية

فى 5 خطوات.. تعرف على طريقة تصويت الوافدين خارج محال إقامتهم

فى 5 خطوات.. تعرف على طريقة تصويت الوافدين خارج محال إقامتهم

محمد صلاح يسجل ويصنع فى تأهل ليفربول لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا.. الريدز يقصي بورتو البرتغالي ويصطدم ببرشلونة فى نصف النهائي.. توتنهام يطيح بمانشستر سيتي بعد مباراة ماراثونية.. وصدام جديد بين ميسي وصلاح

محمد صلاح يسجل ويصنع فى تأهل ليفربول لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا.. الريدز يقصي بورتو البرتغالي ويصطدم ببرشلونة فى نصف النهائي.. توتنهام يطيح بمانشستر سيتي بعد مباراة ماراثونية.. وصدام جديد بين ميسي وصلاح

قصف جبهة لـCNN والإخوان.. القناة الأمريكية تطرح استطلاع موجه سياسيا ضد تعديل الدستور.. ورواد "تويتر" يصوتون بـ"نعم" ويفضحون فشل الإخوان فى الحشد للتصويت بـ"لا".. والنتيجة تكشف وعى الشارع ونجاح جلسات الحوار

قصف جبهة لـCNN والإخوان.. القناة الأمريكية تطرح استطلاع موجه سياسيا ضد تعديل الدستور.. ورواد "تويتر" يصوتون بـ"نعم" ويفضحون فشل الإخوان فى الحشد للتصويت بـ"لا".. والنتيجة تكشف وعى الشارع ونجاح جلسات الحوار

طفل تونسى يُجبر على شرب الخمر والتدخين فى عيد ميلاده بحضور والدته.. فيديو

طفل تونسى يُجبر على شرب الخمر والتدخين فى عيد ميلاده بحضور والدته.. فيديو

فيسبوك يضيف مميزات جديدة للحسابات ببريطانيا.. اعرفها

فيسبوك يضيف مميزات جديدة للحسابات ببريطانيا.. اعرفها

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة