محافظ الإسماعيلية يناقش التعاون مع "القومى لحقوق الإنسان"

الإسماعيلية – جمال حراجى

ناقش اللواء حمدى عثمان محافظ الإسماعيلية، سبل وآليات دعم التعاون المشترك فيما بين المجلس القومى لحقوق الإنسان، ومختلف الأجهزة التنفيذية للمحافظة.

جاء ذلك خلال استقبال المحافظ للدكتور صلاح سالم نائب رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان ونقيب أطباء محافظة شمال سيناء، بحضور المهندس عبد الله الزغبى السكرتير العام للمحافظة.

وأعرب نائب رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، عن سعادته بزيارة الإسماعيلية، وما شهده خلال الزيارة من طفرة كبيرة فيما يتعلق بشأن أعمال التجميل والتطويرالتى تشهدها المحافظة، فى الوقت الراهن وما يدور تنفيذه على أرضها من مشروعات قومية عملاقة، وما حظيت به تلك المحافظة من إنجازات خلال تلك الفترة، واصفا الإسماعيلية بأنها أصبحت مؤهلة بحق لأن تكون عاصمة مصر الثالثة، وقاطرة التنمية الحقيقية لمصر.