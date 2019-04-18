مجلة "الأهرام العربى" تصدر عددًا وثائقيًا عن العاصمة الإدارية الجديدة

أصدرت مجلة الأهرام العربى عدد تاريخى ووثائقى عن العاصمة الإدارية الجديدة يشكل مرجع متكامل للعاصمة الجديدة، ويتضمن كل التفاصيل والمعلومات الخاصة بجميع أحياء العاصمة الجديدة، وأبرز معالمها ومشروعاتها الحالية والمستقبلية.

وتضمن العدد التاريخى الذى تجاوز 200 صفحة رسائل وكلمات الرئيس السيسى عن العاصمة الإدارية، بالإضافة إلى صور من الواقع ومراحل تطور المشروعات العملاقة، وشرح كامل لكافة الخدمات والشوارع والميادين، بالإضافة للتعرف على المؤسسات والهيئات التى لها مقرات فى العاصمة الجديدة، وفلسفة العمل التى يتم البناء بها فى عاصمة المستقبل.

وتضمن العدد الوثائقى من الأهرام العربى عن العاصمة الإدارية الجديدة حوارا شاملا مع اللواء أحمد زكى عابدين رئيس مجلس إدارة العاصمة الإدارية الجديدة استعرض فيه بالصور والخرائط كل التفاصيل الخاصة بالعاصمة الإدارية الجديدة منذ أن كانت فكرة حتى تحولت لواقع غير مسبوق، وشاهد حى على قدرة القيادة السياسية المصرية على الإنجاز والابتكار والتغلب على التحديات فى وقت قصير، وشرح اللواء عابدين كل ما يتعلق بالعمل هناك، وكيف أن العاصمة الجديدة ستعمل بالكامل بالتكنولوجيا ؟، ووسائل الوصول إليها، ومتى تكتمل مراحلها ؟، وارتباط العاصمة بالمشروعات القومية العملاقة فى الجوار القريب والبعيد بالعاصمة الإدارية الجديدة.

كما يتضمن العدد الوثائقى تاريخ العواصم المصرية منذ أيام الفراعنة وحتى الآن، واستعراض لأبرز العواصم الإدارية فى العالم، بالإضافة إلى أبرز المشروعات التى ينفذها القطاع الخاص وأسعار العقارات هناك، بالإضافة إلى التعرف على الجامعات والمدارس التى بدأت العمل بالفعل فى العاصمة الإدارية الجديدة.

وتميز العدد الحالى من الأهرام العربى بالإضافة إلى تناوله العاصمة الإدارية الجديدة "ملحق خاص" عن ضرورة وحتمية التعديلات الدستورية الجديدة، وتأثيرها العميق والهائل على بناء نظام سياسى مصرى قوى وداعم لكل فئات الشعب المصرى.