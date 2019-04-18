وأضاف بيسكوف - طبقا لقناة (روسيا اليوم) الإخبارية - "أن المحادثات التي عقدت في الكرملين بين المسئولة الأمريكية ويورى أوشاكوف مساعد الرئيس الروسي تناولت بحث قضايا العلاقات الثنائية بين الولايات المتحدة وروسيا، غير أنها لم تتطرق إلى بحث عقد لقاء محتمل بين بوتين وترامب".

وكانت فيونا هيل - التى تشغل أيضا منصب كبير مديري شئون أوروبا وروسيا بمجلس الأمن القومي الأمريكي - قد وصلت في وقت سابق اليوم إلى موسكو.