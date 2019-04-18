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الخميس، 18 أبريل 2019 12:30 م
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مؤشر نيكى يغلق متراجعا عن أعلى مستوى فى 4 أشهر ونصف

الخميس، 18 أبريل 2019 12:05 م
مؤشر نيكى يغلق متراجعا عن أعلى مستوى فى 4 أشهر ونصف مؤشر نيكى - صورة أرشيفية
رويترز
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أغلق المؤشر نيكى اليابانى اليوم الخميس، متراجعا عن أعلى مستوى فى أربعة أشهر ونصف مع هبوط الأسهم الدفاعية وانخفاض أسهم كانون بسبب تقرير عن أنها ستخفض توقعاتها للأرباح.

 

وهبط المؤشر نيكى 0.84 %، ليغلق عند 22090.12 نقطة، بعد أن لامس أعلى مستوى له منذ أوائل ديسمبر فى اليوم السابق.

 

وانخفضت أسهم شركات الأدوية الدفاعية، إذ هبط سهم تاكيدا للأدوية 3.5%، وتراجعت أسهم أستيلاس فارما 3.2%، كما تراجع سهم أوتسوكا القابضة 3.5% إلى أدنى مستوى فى ثلاث سنوات.

 

وهبط مؤشر قطاع الأدوية فى بورصة طوكيو بنسبة 3.3% إلى أدنى مستوى له فى أكثر من ثلاثة أشهر.

 

وهوى سهم كانون 4%، بعد أن أوردت صحيفة نيكى الاقتصادية اليومية تقريرا قالت فيه إن من المتوقع أن تخفض الشركة تقديراتها للأرباح لعام 2019 وتتوقع تراجع الأرباح التشغيلية 20% إلى ما يزيد قليلا عن 270 مليار ين مقارنة بتوقعات سابقة بلغت 325 مليار ين.

 

ومع تراجع الدولار إلى ما دون 112 ينا بعد أن لامس لفترة وجيزة أعلى مستوى فى أربعة أشهر عند 112.17 أمس الأربعاء، يقول متعاملون إن المستثمرين يميلون إلى الحذر بشأن الشراء.

 

ومن المقرر أن تبدأ الشركات التى تنتهى سنتها المالية فى مارس نشر نتائج أعمالها للعام بالكامل هذا الشهر.

 

وخالفت شركات صناعة السيارات الاتجاه النزولى للسوق، إذ واصلت ارتفاعا بدأته فى اليوم السابق مدفوعة باستمرار التفاؤل بشأن محادثات التجارة بين الولايات المتحدة واليابان.

 

وزاد سهم تويوتا موتور 0.3% وارتفع سهم هوندا موتور 1.4%. وانخفض المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.96% إلى 1614.97 نقطة.


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