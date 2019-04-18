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لأول مرة..لجنة انتخابية بشرق العوينات فى الإستفتاء على الدستور

الخميس، 18 أبريل 2019 10:48 ص
لأول مرة..لجنة انتخابية بشرق العوينات فى الإستفتاء على الدستور اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى
الوادى الجديد-ماهر أبو نور
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أعلن اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى، أن المحافظة نجحت فى إفتتاح لجنة إنتخابية لأول مرة بمنطقة شرق العوينات، توفيرا للوقت والجهد على أهالي المنطقة، للإنتقال إلى لجان على مسافات بعيدة، وذلك استعداداتها لعملية الإستفتاء على الدستور التى تجرى السبت المقبل ولمدة ثلاثة أيام. 
 
وأوضح الزملوط، أنه تم تجهيز مقار اللجان العامة والفرعية وغرف العمليات الرئيسية والفرعية، مشيرا إلى أنه تم التشديد على توفير كافة سبل الراحة للمواطنين أمام اللجان، بتوفير مظلات ومياه للشرب ومقاعد لكبار السن وذوى الإحتياجات الخاصة، وتسهيل إجراءات الوافدين من خارج المحافظة لممارسة حقهم الدستورى فى المشاركة.
 
كما طالب الزملوط محافظ الوادى الجديد، ممثلي القيادات الشعبية والأحزاب، ومنظمات المجتمع المدني، والنقابات والجمعيات، لدعم كافة الاستعدادات قبل الاستفتاء علي التعديلات الدستورية. 
 
ووجه المحافظ، بضرورة قيام كافة المؤسسات بدورها علي حث المواطنين للمشاركة في الاستفتاء على التعديلات الدستورية المقبلة، وتحريك الدافع الوطني والقومي لديهم لاستكمال مسيرة التنمية والبناء، تطبيقاً للدستور ولإعلاء دولة المؤسسات واحترام القانون.
 
وأشار الزملوط، إلى حرص الدولة واهتمامها بالوادى الجديد، وذلك بإقامتها العديد من المشروعات القومية التى من خلالها وفرت فرص عمل حقيقية للشباب، وساهمت فى رفع مستوى المعيشة لدى المواطنين.
 
فى سياق آخر، نظم حزب "مستقبل وطن" بمحافظة الوادى الجديد، برئاسة النائب جمال آدم، ندوة تثقيفية جماهيرية، للتوعية بالتعديلات الدستورية وأهمية المواد المستحدثة بالنسبة للمواطن، والتي تمت إضافتها في التعديلات الدستورية والتي سيجرى الاستفتاء عليها يوم السبت المقبل 20 أبريل الجاري ولمدة 3 أيام.
 
أكد بيان إعلامي صادر عن أمانة الحزب، أن تعديل الدستور يهدف إلى مواكبة وضع مصر الجديد على المستويين الإقليمي والدولي بعدما أصبح القرار السياديى المصري حرًا، حيث أن التعديلات المرتقبة تهدف إلى تثبيت دعائم الدولة واستكمال المشروعات العملاقة.

 


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