لأول مرة..لجنة انتخابية بشرق العوينات فى الإستفتاء على الدستور

الوادى الجديد-ماهر أبو نور

أعلن اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى، أن المحافظة نجحت فى إفتتاح لجنة إنتخابية لأول مرة بمنطقة شرق العوينات، توفيرا للوقت والجهد على أهالي المنطقة، للإنتقال إلى لجان على مسافات بعيدة، وذلك استعداداتها لعملية الإستفتاء على الدستور التى تجرى السبت المقبل ولمدة ثلاثة أيام.

وأوضح الزملوط، أنه تم تجهيز مقار اللجان العامة والفرعية وغرف العمليات الرئيسية والفرعية، مشيرا إلى أنه تم التشديد على توفير كافة سبل الراحة للمواطنين أمام اللجان، بتوفير مظلات ومياه للشرب ومقاعد لكبار السن وذوى الإحتياجات الخاصة، وتسهيل إجراءات الوافدين من خارج المحافظة لممارسة حقهم الدستورى فى المشاركة.