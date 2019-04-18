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قوات الاحتلال الإسرائيلى تعتقل 10 فلسطينيين فى الضفة الغربية

الخميس، 18 أبريل 2019 08:21 ص
قوات الاحتلال الإسرائيلى تعتقل 10 فلسطينيين فى الضفة الغربية قوات الاحتلال
أ ش أ
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اعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلى، فجر اليوم الخميس، 10 فلسطينيين على الأقل، خلال عمليات دهم واقتحام نفذتها فى محافظات مختلفة بالضفة الغربية.
وقالت مصادر فلسطينية إن عمليات الاعتقال تركزت فى محافظات (بيت لحم، والخليل، وسلفيت، وقلقيلية، ونابلس، وطولكرم).
من ناحية أخرى، حذرت قوات الاحتلال، الفلسطينيين من المساس باحتفالات المستوطنين التى ستقام فى (سبسطيه) خلال عملية اقتحام نفذها الجيش الإسرائيلى للبلدة شمال غربي نابلس.
وقال محمد عازم رئيس بلدية سبسطيه - في تصريح، اليوم - إن عشرات من جنود الاحتلال الإسرائيلي اقتحموا عشرات من منازل الفلسطينين فجرا، وقاموا بتحذير المواطنين من المساس أو التعرض للمستوطنين أثناء احتفالات اليهود يوم 23 أبريل الجاري في بلدة (سبسطيه).


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