قرار جمهورى بتخصيص مساحة تتجاوز 7 آلاف فدان لإقامة مطار "رأس سدر"

كتب محمد الجالى

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى القرار رقم 165 لسنة 2019، بأن تخصص لهيئة ميناء القاهرة الجوى مساحة 22.71 كم2 ناحية مدينة الشروق، وذلك لتعوض بها شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير عن أرض الشركة المتداخلة فى خطة تطوير مطار القاهرة الجوى.

كما أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى، القرار رقم 166 لسنة 2019، بالموافقة على إعادة تخصيص مساحة 7836.17 فدان من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة بناحية رأس سد بمحافظة جنوب سيناء لصالح جهاز مشروعات أراضى القوات المسلحة لاستخدامها فى إقامة مطار رأس سدر.

نشر القرارين فى الجريدة الرسمية.