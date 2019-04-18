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قبل الاستفتاء..وزير الداخلية:التعامل بحسم مع أية محاولات للخروج عن القانون

الخميس، 18 أبريل 2019 01:33 م
قبل الاستفتاء..وزير الداخلية:التعامل بحسم مع أية محاولات للخروج عن القانون اللواء محمود توفيق وزير الداخلية
كتب محمود عبد الراضي
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عقد اللواء محمود توفيق وزير الداخلية اجتماعا بمساعدى الوزير بمقر مركز المعلومات وإدارة الأزمات بالوزارة، والتقى بمديرى الأمن على مستوى الجمهورية عبر منظومة الفيديو "كونفرانس" لمتابعة تنفيذ كافة الإجراءات الأمنية التى أعدتها الوزارة لتأمين المواطنين والمنشآت الهامة والحيوية تزامنا مع عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية .

 

فى بداية الاجتماع وجه الوزير الشكر لرجال الشرطة على النجاحات الأمنية التى تحققت خلال الآونة الأخيرة، وأداء رسالتهم فى حماية أمن وإستقرار الوطن بالرغم من تعاظم المخاطر والتحديات، كما وجه تحية للشهداء الذين ضحوا بحياتهم فى سبيل رفعة شأن وطنهم وحماية المواطنين، مؤكدا أن تلك الجهود والتضحيات محل تقدير القيادة السياسية وجموع أبناء الشعب المصرى العظيم .

 

ثم استعرض الوزير محاور الخطة الأمنية الشاملة التى أعدتها الوزارة لتأمين الاستفتاء على التعديلات الدستورية ، بالتنسيق مع قواتنا المسلحة الباسلة لضمان توفير المناخ الآمن للمواطنين خلال إدلائهم بأصواتهم .

 

أشار وزير الداخلية إلى أنه بالرغم من النجاحات الأمنية التى تحققت خلال الآونة الأخيرة إلا أنه لازالت هناك محاولات لزعزعة الأمن والإستقرار، مؤكدا على عزم الأجهزة الأمنية وتصميمها على مواجهة تلك المحاولات بكل قوة فى سبيل إستكمال مسيرة الوطن فى التنمية والبناء والديمقراطية .

 

وتابع وزير الداخلية عبر (الفيديو كونفرانس) مع جميع مديريات الأمن على مستوى الجمهورية الإجراءات التأمينية وخطط انتشار القوات بمحيط لجان الإستفتاء وعلى المحاور والطرق الرئيسية والمواقع والمنشآت الهامة والحيوية على مستوى الجمهورية، كما إطمأن على كفاءة وكفاية وجاهزية القوات والخدمات الأمنية، لأداء رسالتها الأمنية وتسيير الحركة المرورية بكافة محافظات الجمهورية على مدار اليوم.

 

وأكد وزير الداخلية على تنفيذ محاور خطط التأمين وإحكام الرقابة والسيطرة ويقظة وجاهزية القوات فى التعامل مع أية أحداث أو مواقف طارئة، مشددا على مواجهة أية محاولات لزعزعة الأمن والاستقرار وفقا لأحكام القانون بكل حسم وحزم، كما شدد على إلتزام رجال الشرطة بالحكمة والتحلى بضبط النفس وإعلاء قيم حقوق الإنسان فى التعامل مع المواطنين وتقديم كل العون والمساندة للمواطنين من كبار السن وذوى الإعاقة لتمكينهم من ممارسة حقهم الدستورى .

 

كما أعرب عن ثقته الكاملة فى قدرة وكفاءة رجال الشرطة بالقيام بدورهم فى تنفيذ محاور خطط التأمين والتعاون والتنسيق مع كافة أجهزة الدولة لإنجاح هذا العرس الديمقراطى.

 

 

اجتماع وزير الداخلية
اجتماع وزير الداخلية

 

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

 

وزير الداخلية
وزير الداخلية

 


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