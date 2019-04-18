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بعد إكتشاف مقبرة فرعونية..

فيديو.. عمال الحفائر بالأقصر يقدمون لوحة "أسماء الله الحسني" لرئيس الوزراء

الخميس، 18 أبريل 2019 04:23 م
فيديو.. عمال الحفائر بالأقصر يقدمون لوحة "أسماء الله الحسني" لرئيس الوزراء عمال الحفائر بالأقصر يقدمون لوحة "أسماء الله الحسني" لرئيس الوزراء
كتبت - هند مختار - الأقصر – أحمد مرعى
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قدم عمال الحفائر والمقابر الفرعونية بالبر الغربي بمحافظة الأقصر، لوحة مكتوب عليها "أسماء الله الحسنى" للدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، وذلك عقب افتتاحه أكبر مقبرة "صف" بمنطقة ذراع أبوالنجا، حيث قدمها له كل من الريس علي فاروق كبير عمال الحفريات بغربى الأقصر.
 
ووجه الدكتور مصطفى مدبولى شكره لكافة رجال الآثار، وعلى رأسهم الدكتور خالد العنانى وزير الآثار، والدكتور مصطفى وزيرى الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، وكافة العمال ورجال البعثات الأجنبية، لدورهم الكبير فى خدمة المجتمع والسياحة بمصر بتلك الإكتشافات الجديدة.
 
وكان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، قد تفقد اليوم الخميس، مقتنيات أحدث الاكتشافات الأثرية وهى مقبرة "صف" فى منطقة ذراع أبو النجا، ومقبرتين فى منطقة العساسيف غربى بمحافظة الأقصر، واستمع لشرح من كل من الدكتور خالد العنانى وزير الآثار، والدكتور مصطفى وزيرى الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار حول تفاصيل المقبرتين.
 
كما يشهد رئيس الوزراء، مساء إزاحة الستار عن التمثال الثالث للملك رمسيس الثانى، إلى جانب تفقد عدد من المشروعات الخدمية والتنموية الأخرى الجارى تنفيذها بالمحافظة، وذلك بالتزامن مع احتفال مصر بيوم التراث العالمى.
 
 

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