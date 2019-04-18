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طائرة الأحلام الثانية لمصر للطيران تصل مطار القاهرة قادمة من "سياتل"

الخميس، 18 أبريل 2019 10:40 ص
طائرة الأحلام الثانية لمصر للطيران تصل مطار القاهرة قادمة من "سياتل" طائرة الديمرلاينر
كتبت رحاب نبيل
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وصلت مطار القاهرة الدولي، قبل قليل، طائرة الأحلام الثانية قادمة من مصنع سياتل بأمريكا، للانضمام إلى أسطول الشركة الوطنية "مصر للطيران"، ضمن صفقة 6 طائرات تعاقدت عليها الشركة من نفس الطراز.

والطائرة الجديدة من طراز بوينج 787-9، والتي تعمل بمحركات رولز رويس، والمعروفة باسم "الديمرلاينر" أو طائرة الأحلام، وهي طائرة مدنية نفاثة، متوسطة الحجم واسعة البدن، تستوعب عددا من الركاب يتراوح ما بين 210 و330 راكبا.

وتتميز الطائرة بمقاعدها التي تم تصميمها بعناية، حيث يمكن فردها لتصبح كالسرير، وتتميز بمساحة نوافذها التي تعد أكبر من الطائرات المماثلة، ويمكن للمسافر أن يتحكم في معدل سطوع النوافذ من خلال ضغطة زر واحدة.

ومن المقرر أن تشغل الشركة تلك الطرازات من الطائرات على خطوط شنغهاى بالصين وطوكيو ورحلات نيويورك وبانكوك، وخط واشنطن الجديد المقرر تشغيله فى 3 يونيو القادم، بواقع 3 رحلات أسبوعيا، وتتميز بأنها قادرة على قطع مسافات طويلة دون توقف، وتعد الطائرة الأفضل في توفير الوقود، على مستوى العالم، وتم تطويرها لتصبح أقل في استهلاك الوقود بـ20% مقارنة بمثيلاتها من الطائرات التجارية.

 

 


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