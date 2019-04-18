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ضبط 3905 هاربين من أحكام وتحصيل 69 ألف جنيه فى حملة أمنية فى الغربية

الخميس، 18 أبريل 2019 03:23 ص
ضبط 3905 هاربين من أحكام وتحصيل 69 ألف جنيه فى حملة أمنية فى الغربية حملة أمنية - ارشيفية
الغربية – عادل ضرة
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شنت مديرية أمن الغربية، حملة أمنية مكبرة بنطاق المراكز والأقسام، لضبط الخارجين على القانون والهاربين من أحكام، ضمت ضباط تنفيذ الأحكام، برئاسة العميد وائل الصيرفى رئيس قسم تنفيذ الأحكام بالمديرية بالتنسيق مع الأمن العام والأمن المركزى، تحت إشراف اللواء طارق حسونة مدير الأمن.

 

أسفرت جهود الحملة المكبرة عن ضبط 3905 هاربين من أحكام، منهم 4  أحكام فى جنايات و1121 حكمًا جزئيًا، و101 حكم مستأنف، و2664 حكمًا فى غرامات، و15 حكما فى مخالفات، كما تم تحصيل 69 ألفا و279 جنيها غرامات، تم إيداع المبلغ خزينة المحكمة، وإحالة المتهمين للنيابة العامة.


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