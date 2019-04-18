ضبط 162 قطعة سلاح بينها رشاش متعدد و165 قضية مخدرات خلال 24 ساعة

كتب محمود عبد الراضي

واصل قطاع الأمن العام حملاته الأمنية لملاحقة الخارجين عن القانون وحائزي السلاح والهاربين من الأحكام القضائية.

ونجح قطاع الأمن العام بإشراف اللواء علاء الدين سليم مساعد وزير الداخلية في ضبط "162 قطعة سلاح نارى بينها رشاش متعدد، 165 قضية مخدرات، 21 مُتهَم لقيامهم بممارسة أعمال البلطجة والسرقة بالإكراه، و54 متهما ومراقبا هاربين، 266 دراجة نارية مخالفة، سيارتان مبلغ بسرقتهما، 21034 مخالفة مرورية، 1562 مخالفة مرافق، 25 قضية مصنفات، وتنفيذ 84379 حكما قضائيا متنوع".

وجاء ذلك في إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.