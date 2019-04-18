video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الخميس، 18 أبريل 2019 01:59 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

صور.. مسيرة حاشدة لدعم تعديلات الدستور فى جامعة دمنهور بمشاركة محافظ البحيرة

الخميس، 18 أبريل 2019 01:21 م
صور.. مسيرة حاشدة لدعم تعديلات الدستور فى جامعة دمنهور بمشاركة محافظ البحيرة جانب من المسيرة
البحيرة - ناصر جودة
إضافة تعليق

شهد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة يرافقه الدكتور عبيد صالح رئيس جامعة دمنهور، مسيرة حاشدة لطلاب الجامعة، من أجل تحفيز الشباب على المشاركة فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية.

 

وانطلقت المسيرة من المجمع العملي بوسط مدينة دمنهور وحتى المجمع النظري لتطوف أرجاء الجامعة.

 

وحمل الطلاب الأعلام مرددين الهتافات الوطنية المؤيدة للتعديلات الدستورية ومنها "شارك .. اصنع مستقبلك .. من أجل مصر .. هنكمل المشوار".

 

من جانبه أكد الدكتور عبيد صالح، رئيس جامعة دمنهور، أننا قادرون على مواجهة التحدي ومواصلة مسيرة العطاء والعبور بمصر وإثبات إرادتنا لدعم الإستقرار والتنمية، مشيداً بالروح الوطنية التي تحلى بها طلبة الجامعة وسرعة استجابتهم لنداء الوطن وحماسهم ورغبتهم فى تقديم يد العون والحرص على المشاركة السياسية.

 

وأعرب محافظ البحيرة عن سعادته بهذا الزخم الكبير، مؤكداً أن الطلبة هم من يمثلون المستقبل والأمل والإرادة المصرية وهم أمل وطموح الأمة.

 

IMG-20190418-WA0005
IMG-20190418-WA0005

 

جانب من المسيرة (2)
جانب من المسيرة (2)

 

جانب من المسيرة (3)
جانب من المسيرة (3)

 

جانب من المسيرة (4)
جانب من المسيرة (4)

 

جانب من المسيرة (1)
جانب من المسيرة (1)

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

"انزل.. شارك".. المحافظات جاهزة للاستفتاء على تعديلات الدستور.. غرف عمليات مركزية وانتهاء تجهيز مقرات الانتخاب.. وتأمين مشترك بين الجيش والشرطة أمام اللجان.. وكراسى متحركة لنقل ذوى الإعاقة للإدلاء بأصواتهم

التعديلات الدستورية

دستور 2019

دستور مصر

شارك

التعديلات الدستورية المقترحة

التعديلات الدستورية 2019

استفتاء الدستور 2019

الدستور الجديد

الدستور المصري




لا تفوتك
مصر التحدى والإنجاز.. إنشاء شبكة طرق لم تنفذ خلال الـ100 عام ماضية

مصر التحدى والإنجاز.. إنشاء شبكة طرق لم تنفذ خلال الـ100 عام ماضية

فى 5 خطوات.. تعرف على طريقة تصويت الوافدين خارج محال إقامتهم

فى 5 خطوات.. تعرف على طريقة تصويت الوافدين خارج محال إقامتهم

محمد صلاح يسجل ويصنع فى تأهل ليفربول لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا.. الريدز يقصي بورتو البرتغالي ويصطدم ببرشلونة فى نصف النهائي.. توتنهام يطيح بمانشستر سيتي بعد مباراة ماراثونية.. وصدام جديد بين ميسي وصلاح

محمد صلاح يسجل ويصنع فى تأهل ليفربول لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا.. الريدز يقصي بورتو البرتغالي ويصطدم ببرشلونة فى نصف النهائي.. توتنهام يطيح بمانشستر سيتي بعد مباراة ماراثونية.. وصدام جديد بين ميسي وصلاح

قصف جبهة لـCNN والإخوان.. القناة الأمريكية تطرح استطلاع موجه سياسيا ضد تعديل الدستور.. ورواد "تويتر" يصوتون بـ"نعم" ويفضحون فشل الإخوان فى الحشد للتصويت بـ"لا".. والنتيجة تكشف وعى الشارع ونجاح جلسات الحوار

قصف جبهة لـCNN والإخوان.. القناة الأمريكية تطرح استطلاع موجه سياسيا ضد تعديل الدستور.. ورواد "تويتر" يصوتون بـ"نعم" ويفضحون فشل الإخوان فى الحشد للتصويت بـ"لا".. والنتيجة تكشف وعى الشارع ونجاح جلسات الحوار

طفل تونسى يُجبر على شرب الخمر والتدخين فى عيد ميلاده بحضور والدته.. فيديو

طفل تونسى يُجبر على شرب الخمر والتدخين فى عيد ميلاده بحضور والدته.. فيديو

فيسبوك يضيف مميزات جديدة للحسابات ببريطانيا.. اعرفها

فيسبوك يضيف مميزات جديدة للحسابات ببريطانيا.. اعرفها

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة