صور.. مسيرة حاشدة لدعم تعديلات الدستور فى جامعة دمنهور بمشاركة محافظ البحيرة

البحيرة - ناصر جودة

شهد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة يرافقه الدكتور عبيد صالح رئيس جامعة دمنهور، مسيرة حاشدة لطلاب الجامعة، من أجل تحفيز الشباب على المشاركة فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية.

وانطلقت المسيرة من المجمع العملي بوسط مدينة دمنهور وحتى المجمع النظري لتطوف أرجاء الجامعة.

وحمل الطلاب الأعلام مرددين الهتافات الوطنية المؤيدة للتعديلات الدستورية ومنها "شارك .. اصنع مستقبلك .. من أجل مصر .. هنكمل المشوار".

من جانبه أكد الدكتور عبيد صالح، رئيس جامعة دمنهور، أننا قادرون على مواجهة التحدي ومواصلة مسيرة العطاء والعبور بمصر وإثبات إرادتنا لدعم الإستقرار والتنمية، مشيداً بالروح الوطنية التي تحلى بها طلبة الجامعة وسرعة استجابتهم لنداء الوطن وحماسهم ورغبتهم فى تقديم يد العون والحرص على المشاركة السياسية.

وأعرب محافظ البحيرة عن سعادته بهذا الزخم الكبير، مؤكداً أن الطلبة هم من يمثلون المستقبل والأمل والإرادة المصرية وهم أمل وطموح الأمة.



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جانب من المسيرة (2)



جانب من المسيرة (3)



جانب من المسيرة (4)