صور..محافظ سوهاج يشهد مؤتمر توعية المرأة للمشاركة فى استفتاء الدستور

سوهاج – عمرو خلف

شهد الدكتور أحمد الأنصارى محافظ سوهاج، اليوم الخميس، مؤتمر توعية المرأة بأهمية المشاركة فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية، وذلك بقاعة المؤتمرات الكبرى بالمحافظة، والذى نظمته وحدة تكافؤ الفرص بديوان عام المحافظة، بالتعاون مع فرع المجلس القومى للمرأة بسوهاج.

وأشاد محافظ سوهاج خلال كلمته التى ألقاها فى المؤتمر بدور المرأة المصرية عامة، والمرأة السوهاجية تحديداً، واصفاً اياه بالمهم للغاية فى التأثير، لافتاً إلى أن المرأة هى المحرك الحقيقى للحياة، مضيفاً أن مصر تشهد تحولاً فى تاريخها الحديث من خلال التعديلات الدستورية، ولابد أن يكون لدينا الوعى الكامل بذلك، مشيراً إلى أننا نكتب تاريخ مصر الحديث بأيدينا ونفتخر أننا نشارك فى هذا الحدث.

وقال المحافظ إن الدولة تعمل على دعم كافة مجالات التنمية منها الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والبشرية، وخاصة السياسية، من خلال ترسيخ مبدأ الديمقراطية، وحرية الإختيار، وإشراك المواطنين، وخاصة المرأة فى الحياة السياسية وخلق ثقافة الإدلاء بالرأي، لافتا إلى أن الإستفتاء على التعديلات الدستورية من الأحداث التاريخية، ونجاحه دليل على تماسك الشعب المصري، ووعيه بحقوقه السياسية، ودعا الجميع للمشاركة فى الإستحقاقات الدستورية كونها واجب وطنى.

وتناول المؤتمر أهمية المشاركة فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية، وطرح الحضور بعض التساؤلات، حول بعض المواد الخاصة بالدستور .

ولفتت منى حنا مقرر مناوب المجلس القومى للمرأة إلى دور المجلس من خلال حملات طرق الأبواب، وتنظيم ندوات التوعية بمقر المجلس، بالإضافة إلى إقامة الندوات بمجالس مدن وأحياء محافظة سوهاج، والتى استهدفت توعية المرأة السوهاجية بجميع أنحاء المحافظة.

حضر المؤتمر اللواء يسرى خضر السكرتير العام للمحافظة، وإيمان بدرى مدير وحدة تكافؤ الفرص بديوان عام المحافظة، والدكتورة منى حنا مقرر مناوب فرع المجلس القومى للمرأة بسوهاج، وعدد من سيدات المحافظة، وعضوات المجلس القومى للمرأة، ووحدة تكافؤ الفرص بسوهاج.



المحافظ يفتتح مؤتمر توعية المرأة للمشاركة في الاستفتاء (1) (1)



المحافظ يفتتح مؤتمر توعية المرأة للمشاركة في الاستفتاء (2)



المحافظ يفتتح مؤتمر توعية المرأة للمشاركة في الاستفتاء (3)



المحافظ يفتتح مؤتمر توعية المرأة للمشاركة في الاستفتاء (4)