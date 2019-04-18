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صور ..محافظ البحيرة يشهد مؤتمرا جماهيرا لدعم التعديلات الدستورية بدمنهور

الخميس، 18 أبريل 2019 07:45 م
صور ..محافظ البحيرة يشهد مؤتمرا جماهيرا لدعم التعديلات الدستورية بدمنهور اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة
البحيرة - ناصر جودة
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شهد اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة فعاليات المؤتمر الجماهيرى الحاشد الذى عقد بمدينة دمنهور بحضور أكثر من 15 الف شخص وذلك لدعم المشاركة فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية ، بمشاركة  الدكتورة نهال بلبع،  نائب المحافظ و حازم الاشموني  ، السكرتير العام المساعد وعدد من أعضاء مجلس النواب بالمحافظة. 

 
بدأت فعاليات المؤتمر بالسلام الوطني الجمهوري وقام أعضاء مجلس النواب بالحديث عن طفرة من الإنجازات التي شهدتها مصر في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي- رئيس الجمهورية وضرورة المشاركة فى الإستفتاء  للحفاظ على تلك الإنجازات والمكتسبات والظهور بالشكل الحضاري اللائق امام العالم.
 
فيما أكد محافظ البحيرة، أن مصر حاليا أصبحت تتمتع باستقرار سياسي وإقتصادي وأمني مقارنه بالفترة الماضية مؤكدا على أننا قد تخطينا المراحل الصعبة وما يتبقى لنا الآن سوى جنى الثمار .
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