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صور.. بدء احتفال المسيحيون الكاثوليك بعيد الفصح فى كنيسة القيامة بالقدس

الخميس، 18 أبريل 2019 01:29 م
صور.. بدء احتفال المسيحيون الكاثوليك بعيد الفصح فى كنيسة القيامة بالقدس احتفالات عيد الفصح
كتب محمد جمال - تصوير رويترز
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بدأ مئات المسيحيين الكاثوليك فى التدفق، اليوم الخميس إلى القدس القديمة للاحتفال بعيد الفصح فى كنيسة القيامة، وتحيى الطوائف المسيحية التى تعتمد التقويم الغربى عيد الفصح.

ويعتبر عيد الفصح من الشعائر الدينية المسيحية، فيحتفل فيه المسيحيون لاعتقادهم وإيمانهم أنّه الوقت الذى قام به نبى الله عيسى عليه السلام من الموت بعد صلبه بثلاثة أيام، حيث يُعتقد أنّه توفى يوم الجمعة السابقة لعيد الفصح وهى ما يُطلق عليها الجمعة العظيمة، ثمّ قام يوم الأحد، ويُعدّ أحد الفصح أكثر أيام العام توجهاً للكنائس وأداء الصلوات فرحةً من المسيحيين بقيام يسوع عليه السلام؛ فيُعتقد بأنّ صلبه وموته وقيامه دلالة على أنّه قد تحمّل الخطيئة عن المؤمنين به وبذلك قد اشترى لهم الغفران.

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