صور.. احتجاجات جديدة فى نيكاراجوا ضد نظام الرئيس أورتيجا

رويترز

شارك الآلاف فى تظاهرات بالعاصمة ماناجوا، وسائر أنحاء نيكاراجوا للمطالبة باستقالة الرئيس دانييل أورتيجا، وتحقيق العدالة بعد مقتل أكثرمئات المتظاهرين، جراء قمع موجة الاحتجاجات المستمرة فى البلاد منذ عدة شهور.

وبدأت حركة الاحتجاج، وهى الاعنف التى تشهدها البلاد منذ عقود، فى 18 ابريل من العام الماضى، بقرار الحكومة بإصلاح نظام الضمان الاجتماعى. وعلى الرغم من سحب هذا الإصلاح، لم يتراجع الغضب الشعبى بل تفاقم مع قمع الشرطة للمحتجين الذين يستهدفون اروتيجا وزوجته التى تشغل منصب نائب الرئيس.



متظاهر يحمل علم نيكاراجوا



متظاهرون يحتشدون بالشوارع للمطالبة برحيل الرئيس



متظاهرون يطالبون برحيل الرئيس أورتيجا



متظاهرون



قوات الشرطة



انتشار أمنى مكثف بالعاصمة



انتشار أمنى مكثف



قوات الأمن