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صور.. إيران تستعرض عضلاتها بعرض عسكرى بيوم الجيش وتهدد القوات الأمريكية

الخميس، 18 أبريل 2019 11:51 ص
صور.. إيران تستعرض عضلاتها بعرض عسكرى بيوم الجيش وتهدد القوات الأمريكية يوم الجيش الإيرانى
كتبت: إسراء أحمد فؤاد
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تستعرض إيران عضلاتها فى احتفالية بمناسبة يوم الجيش اليوم الخميس، وأقيم عرض عسكرى كبير بوحدات الجیش المختلفة والأسلحة ومنظومات الصواریخ المختلفة، بجنوب العاصمة طهران، بحضور الرئيس حسن روحانى وعدد من كبار قادة الجيش والحرس الثورى.

وبحسب وكالة فارس تم عرض صواریخ قصیرة، ومتوسطة وبعیدة المدى، والمقاتلات وسائر الأدوات والأسلحة للجیش خلال هذا الاستعراض.

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وشارك فى الاستعراض وحدات من القوات الثلاثة (الجویة والبریة والبحریة) إضافة إلى سلاح المضادات الجویة بهذه المناسبة لاستعراض جزء من جهوزیة واقتدار إيران.

وتشارك فى الاستعراض لأول مرة مقاتلتا "كوثر" و"صاعقة" المحلیتى الصنع، وستقوم المقاتلتان بعروض جوية فى السماء تجسد كفاءتهما وتقنیاتهما العالیة.

بالإضافة إلى ذلك تشارك طائرات تزوید الوقود من طراز بوینج 747 و 707 لتزوید المقاتلات بالوقود فى الجو بالعرض العسكری.

 

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من جانبه وصف الرئيس حسن روحانى، تصنيف الولايات المتحدة للحرس الثورى منظمة إرهابية بأنه عمل "بغيض" و"إهانة" لإيران.

كما هدد قائد القوة البرية للجيش الإيرانى العميد كيومرث حيدري، بأن قوات الجيش الأمريكى خاصة "سنتكوم" لن تنعم بالأمن بعد الآن فى أى مكان من العالم، بعد إدراج واشنطن الحرس الثورى على قوائم التنظيمات الإرهابية.

 

 

وقال كيومرث حيدرى خلال المراسم "طاردنا الأعداء حتى مرتفعات الجولان، سنصعد الجولان قريبا وننزل الكيان الصهيونى عنه".

 

 

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