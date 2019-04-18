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شاهد.. رئيس الوزراء يتفقد مقتنيات مقابر الأقصر المكتشفة بالبر الغربى

الخميس، 18 أبريل 2019 11:30 ص
شاهد.. رئيس الوزراء يتفقد مقتنيات مقابر الأقصر المكتشفة بالبر الغربى رئيس الوزراء يتفقد مقتنيات مقابر الأقصر
كتبت هند مختار - الأقصر - أحمد مرعى - آمال رسلان
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تفقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الخميس، مقتنيات أحدث الاكتشافات الأثرية وهى مقبرة "صف" فى منطقة ذراع أبو النجا، ومقبرتين فى منطقة العساسيف غربى محافظة الأقصر، واستمع لشرح من كل من الدكتور خالد العنانى وزير الآثار، والدكتور مصطفى وزيرى الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار حول تفاصيل المقبرتين. 
 
كما يشهد رئيس الوزراء، مساءا إزاحة الستار عن التمثال الثالث للملك رمسيس الثانى، إلى جانب تفقد عدد من المشروعات الخدمية والتنموية الأخرى الجارى تنفيذها بالمحافظة، وذلك بالتزامن مع احتفال مصر بيوم التراث العالمى.
 
وتجول رئيس الوزراء، فى منطقة وادى الملوك بصحبة الدكتور خالد العنانى، وزير الآثار، والدكتور مصطفى وزيرى، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، كما التقى الدكتور مصطفى مدبولى بعدد من السائحين الذين يزورون المنطقة فى إطار برنامجهم السياحى بالأقصر، ورحب بهم، وتبادل معهم أطراف الحديث، حول الآثار المصرية وعظمة الحضارة المصرية القديمة، والتقط معهم صورا تذكارية، وهو ما أسعد السائحين، مُعربين عن رغبتهم فى العودة إلى مصر مرات ومرات عديدة.
 
واستمع رئيس الوزراء، خلال تجوله فى أرجاء المنطقة، لشرح من الدكتور مصطفى وزيرى، حول الآثار الموجودة بمنطقة البر الغربى؛ الذى أوضح أن هذه المنطقة تضم 22 معبدا، و2200 مقبرة، بينما هناك مقبرة فى وادى الملوك، مشيرا إلى أن هناك مقابر ملكية لم يتم الكشف عنها بعد فى وادى الملوك.
 
وخلال جولته بالمنطقة أيضا، زار الدكتور مصطفى مدبولى تمثالى أمنحتب الثالث، "تمثالى ممنون"، كما زار مقبرة توت عنخ آمون، وعددا من المقابر الأخرى ومنها مقبرة الملك سيتى الأول.
 
وأكد الدكتور مصطفى مدبولى، على ضرورة الاهتمام بجميع المناطق الأثرية، خاصة الموجودة بالأقصر، مشيرا إلى أن الحكومة تقدم الدعم الكامل لهذا القطاع.
 
رئيس-الوزراء-يتفقد-مقتنيات-مقابر-الأقصر-المكتشفة-بالبر-الغربى--(1)
 
رئيس-الوزراء-يتفقد-مقتنيات-مقابر-الأقصر-المكتشفة-بالبر-الغربى--(2)
 
رئيس-الوزراء-يتفقد-مقتنيات-مقابر-الأقصر-المكتشفة-بالبر-الغربى--(3)
 
رئيس-الوزراء-يتفقد-مقتنيات-مقابر-الأقصر-المكتشفة-بالبر-الغربى--(4)
 
رئيس-الوزراء-يتفقد-مقتنيات-مقابر-الأقصر-المكتشفة-بالبر-الغربى--(5)
 
رئيس-الوزراء-يتفقد-مقتنيات-مقابر-الأقصر-المكتشفة-بالبر-الغربى--(6)
 
رئيس-الوزراء-يتفقد-مقتنيات-مقابر-الأقصر-المكتشفة-بالبر-الغربى--(7)
 
رئيس-الوزراء-يتفقد-مقتنيات-مقابر-الأقصر-المكتشفة-بالبر-الغربى--(8)
 
رئيس-الوزراء-يتفقد-مقتنيات-مقابر-الأقصر-المكتشفة-بالبر-الغربى--(9)
 
رئيس-الوزراء-يتفقد-مقتنيات-مقابر-الأقصر-المكتشفة-بالبر-الغربى--(10)
 
رئيس-الوزراء-يتفقد-مقتنيات-مقابر-الأقصر-المكتشفة-بالبر-الغربى--(11)
 
رئيس-الوزراء-يتفقد-مقتنيات-مقابر-الأقصر-المكتشفة-بالبر-الغربى--(12)
 
رئيس-الوزراء-يتفقد-مقتنيات-مقابر-الأقصر-المكتشفة-بالبر-الغربى--(13)
 
رئيس-الوزراء-يتفقد-مقتنيات-مقابر-الأقصر-المكتشفة-بالبر-الغربى--(14)
 
رئيس-الوزراء-يتفقد-مقتنيات-مقابر-الأقصر-المكتشفة-بالبر-الغربى--(15)
 
رئيس-الوزراء-يتفقد-مقتنيات-مقابر-الأقصر-المكتشفة-بالبر-الغربى--(16)
 
رئيس-الوزراء-يتفقد-مقتنيات-مقابر-الأقصر-المكتشفة-بالبر-الغربى--(17)
 
 
رئيس-الوزراء-يتفقد-مقتنيات-مقابر-الأقصر-المكتشفة-بالبر-الغربى--(18)
رئيس-الوزراء-يتفقد-مقتنيات-مقابر-الأقصر-المكتشفة-بالبر-الغربى--(19)
 
رئيس-الوزراء-يتفقد-مقتنيات-مقابر-الأقصر-المكتشفة-بالبر-الغربى--(20)
 
 

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