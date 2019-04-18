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سعر اليورو الأوروبى اليوم الخميس 18-4-2019 وتراجع العملة الأوروبية

الخميس، 18 أبريل 2019 01:47 م
سعر اليورو الأوروبى اليوم الخميس 18-4-2019 وتراجع العملة الأوروبية اليورو - أرشيفية
كتبت- أمنية جلال
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انخفض سعر اليورو الأوروبى أمام الجنيه المصرى، انخفاضا طفيفا خلال تعاملات اليوم الخميس 18-4-2019، آخر أيام الأسبوع المصرفى، بالغا 19.42جنيه للشراء، و19.59جنيه للبيع، فى تعاملات البنك الأهلى المصرى الآن.

 

 

فيما جاء سعره فى عدد آخر من البنوك، كالتالى...

 

سعر اليورو فى البنك المركزى

19.44 جنيه للشراء

19.59 جنيه للبيع

 

سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى

19.29 جنيه للشراء

19.5 جنيه للبيع

 

سعر اليورو فى بنك مصر

19.29 جنيه للشراء

19.5 جنيه للبيع

 

سعر اليورو فى بنك البركة

19.35 جنيه للشراء

19.65 جنيه للبيع

 

سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib

19.27 جنيه للشراء

19.49 جنيه للبيع

 

سعر اليورو فى مصرف أبو ظبى الإسلامى

19.5 جنيه للشراء

19.66 جنيه للبيع

 

سعر اليورو فى بنك الإسكندرية

19.25 جنيه للشراء

19.49 جنيه للبيع

 


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