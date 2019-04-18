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زلزال بقوة 6.1 درجة يضرب مدينة هوالين شرق تايوان

الخميس، 18 أبريل 2019 07:44 ص
زلزال بقوة 6.1 درجة يضرب مدينة هوالين شرق تايوان زلزال
رويترز
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قال مكتب الأرصاد الجوية إن زلزالا شدته 6.1 درجة هز مدينة هوالين الساحلية فى شرق تايوان اليوم الخميس، ولم ترد تقارير حتى الآن عن إصابات بشرية أو أضرار مادية.

وقال شاهد من رويترز إن الزلزال هز المبانى فى العاصمة تايبه. ووقع الزلزال على عمق 18 كيلومترا. ولم تتوفر تفاصيل أخرى. وقدرت هيئة المسح الجيولوجى الأمريكية شدة الزلزال عند 6.4 درجة وأضافت أنه وقع على عمق 15 كيلومترا.

كان أكثر من 100 شخص قد قتلوا فى زلزال ضرب جنوب تايوان فى عام 2016. كما قتل زلزال شدته 7.6 درجة أكثر من 2000 شخص فى عام 1999.

 

 

 


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