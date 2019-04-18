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الخميس، 18 أبريل 2019 07:05 ص
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روسيا تنفى معرفتها بمعلومات تتعلق بـ"هاكر" روس على صلة مع مؤسس "ويكيليكس"

الخميس، 18 أبريل 2019 06:05 ص
روسيا تنفى معرفتها بمعلومات تتعلق بـ"هاكر" روس على صلة مع مؤسس "ويكيليكس" مؤسس ويكيليكس جوليان أسانج
أ ش أ
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نفت السفارة الروسية لدى الإكوادور معرفتها بمعلومات تتعلق بإثنين هاكر روس على صلة مع مؤسس ويكيليكس جوليان أسانج ، مشيرة إلى أنها على اتصال مع السلطات المحلية لتوضيح جميع التفاصيل.
وقالت البعثة الدبلوماسية في تصريح خاص لوكالة أنباء " سبوتنيك " الروسية: أن " السفارة علمت عن الاثنين الهاكر الروس المزعومين من خطاب وزير الداخلية".
وأضافت :" حتى الآن، ليس لدينا أي معلومات عن هؤلاء الأشخاص، وعن أنشطتهم وأماكن وجودهم المحتملة، أو حول ما إذا كانوا بالفعل مواطنين روس".
وختمت السفارة قولها :" نحن على اتصال وثيق بالسلطات المحلية من أجل توضيح كل التفاصيل"، مشيرة إلى انه تم" إرسال الطلبات الرسمية ذات الصلة إلى وزارة الخارجية المحلية ووزارة الداخلية".


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