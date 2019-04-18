روسيا تنفى معرفتها بمعلومات تتعلق بـ"هاكر" روس على صلة مع مؤسس "ويكيليكس"

نفت السفارة الروسية لدى الإكوادور معرفتها بمعلومات تتعلق بإثنين هاكر روس على صلة مع مؤسس ويكيليكس جوليان أسانج ، مشيرة إلى أنها على اتصال مع السلطات المحلية لتوضيح جميع التفاصيل.
وقالت البعثة الدبلوماسية في تصريح خاص لوكالة أنباء " سبوتنيك " الروسية: أن " السفارة علمت عن الاثنين الهاكر الروس المزعومين من خطاب وزير الداخلية".
وأضافت :" حتى الآن، ليس لدينا أي معلومات عن هؤلاء الأشخاص، وعن أنشطتهم وأماكن وجودهم المحتملة، أو حول ما إذا كانوا بالفعل مواطنين روس".
وختمت السفارة قولها :" نحن على اتصال وثيق بالسلطات المحلية من أجل توضيح كل التفاصيل"، مشيرة إلى انه تم" إرسال الطلبات الرسمية ذات الصلة إلى وزارة الخارجية المحلية ووزارة الداخلية".
إضافة تعليق
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة