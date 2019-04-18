رئيس جامعة القاهرة: إضافة 5% لإجمالى درجات مادة توقف عليها نجاح الطالب عند التخرج

وائل ربيعى

أكد الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، أن الجامعة قررت إضافة نسبة 5% من إجمالى درجات امتحان أى مادة واحدة فقط فى حالة توقف عليها نجاح الطالب عند التخرج، بالإضافة إلى نقل حالة الطالب من الرسوب إلى مادتين فى دور سبتمبر لدواعى التخرج وتحسين حالة الطالب.

وأوضح الخشت، خلال تصريحات أن نسبة الـ5% لا تضاف إلى المجموع العام ككل وإنما تعادل 5 درجات فى حالة احتساب درجات المادة من مائة درجة، ودرجة واحدة فى حالة احتساب درجات المادة من عشرين درجة، مؤكدًا حرص الجامعة على عدم تأخر تخرج الطالب عاما كاملا .

وأكد أن الجامعة ملزمة بأجندة المجلس الأعلى للجامعات الدراسة فيما يخص طلاب الليسانس والبكالوريوس، وأن أمر تحديد مواعيد امتحانات الدراسات العليا للفصل الدراسى الثانى بكليات الجامعة، متروك لكل كلية وفقا لظروفها وطبيعة الدراسة التى تمر بها، وبما يحقق مصلحة الطلاب.