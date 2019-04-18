video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الخميس، 18 أبريل 2019 11:40 ص
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

رئيس الجالية المصرية بلبنان: حريصون على المشاركة الواسعة فى الاستفتاء

الخميس، 18 أبريل 2019 10:56 ص
رئيس الجالية المصرية بلبنان: حريصون على المشاركة الواسعة فى الاستفتاء لجان الاستفتاء
أ ش أ
إضافة تعليق

أكد رئيس رابطة الجالية المصرية فى لبنان الدكتور أحمد ياقوت، الحرص على المشاركة الواسعة والكثيفة فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية، التى أقرها مجلس النواب، مشيرا إلى أن الرابطة بدأت بالفعل فى إجراء حملات تعريف وتوعية للمصريين المقيمين فى كافة المناطق اللبنانية بما تتضمنه وتنطوى عليه تلك التعديلات، سواء من خلال التواصل المباشر أو عبر التطبيقات الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعى.
وقال رئيس رابطة الجالية المصرية – فى تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط – إن الرابطة مهتمة وتحرص على توثيق صلة المصريين في لبنان بوطنهم، من خلال تعريفهم دائما بتطورات الأوضاع والإنجازات التي تحققت وتشهدها مصر على كافة المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وحثهم على المشاركة في صنع مستقبل مصر من خلال الاستحقاقات الدستورية المختلفة، سواء أكانت انتخابات رئاسية أو برلمانية أو استفتاءات تخص الدستور.
وأشار إلى أن رابطة الجالية المصرية ستوفر العديد من التسهيلات للمصريين الراغبين في الحضور إلى مقر السفارة المصرية في بيروت للمشاركة في عملية الاستفتاء، التي تنطلق في الخارج غدا وتستمر لمدة 3 أيام، من بينها توفير حافلات تقلهم من مجموعة من نقاط التجمع التي تشمل جميع أنحاء لبنان إلى السفارة ثم إعادتهم إلى أماكن تواجدهم وسكنهم عقب الانتهاء من عملية الإدلاء بأصواتهم في الاستفتاء، وكذلك إجراء فعاليات رياضية وترفيهية في اليوم الأخير من الأيام المحددة للاستفتاء، للإجابة على تساؤلاتهم وتشجيعهم على المشاركة.
وأكد أن المشاركة الإيجابية لأعضاء الجاليات المصرية بالخارج في الاستحقاقات الدستورية، ومن بينها الاستفتاء المقبل على تعديلات الدستور، تمثل أحد أوجه مسيرة استكمال بناء الوطن وتثبيت دعائم الدولة ومؤسساتها الدستورية والتطور السياسي والديمقراطي في مصر.
ولفت إلى أن الجالية تركز، في فعاليات التوعية التي تقيمها في شأن التعديلات الدستورية، على ضرورة وأهمية المشاركة في الاستفتاء، وأن يبدي المواطن رأيه بكل حرية، كون هذه المشاركة تبعث برسالة إلى العالم أجمع مفادها أن المصريين في الخارج مهتمون بشئون وطنهم ولم ينقطع اتصالهم به، ويرغبون في أن يشهد الواقع المصري تطورا دائما وتقدما نحو الأمام.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

مستقبل وطن ينظم مؤتمرا جماهيريا حاشدا لدعم التعديلات الدستورية بالشرقية

نجوم الرياضة فى مؤتمر التعديلات الدستورية بالشرقية برعاية ثروت سويلم.. صور

محافظة القاهرة تنظم ماراثون "شارك" للتوعية بالتعديلات الدستورية غدا

استفتاء

التعديلات الدستورية

استفتاء التعديلات الدستورية

لبنان

أحمد ياقوت

الجالية المصرية بلبنان




لا تفوتك
مصر التحدى والإنجاز.. إنشاء شبكة طرق لم تنفذ خلال الـ100 عام ماضية

مصر التحدى والإنجاز.. إنشاء شبكة طرق لم تنفذ خلال الـ100 عام ماضية

فى 5 خطوات.. تعرف على طريقة تصويت الوافدين خارج محال إقامتهم

فى 5 خطوات.. تعرف على طريقة تصويت الوافدين خارج محال إقامتهم

محمد صلاح يسجل ويصنع فى تأهل ليفربول لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا.. الريدز يقصي بورتو البرتغالي ويصطدم ببرشلونة فى نصف النهائي.. توتنهام يطيح بمانشستر سيتي بعد مباراة ماراثونية.. وصدام جديد بين ميسي وصلاح

محمد صلاح يسجل ويصنع فى تأهل ليفربول لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا.. الريدز يقصي بورتو البرتغالي ويصطدم ببرشلونة فى نصف النهائي.. توتنهام يطيح بمانشستر سيتي بعد مباراة ماراثونية.. وصدام جديد بين ميسي وصلاح

قصف جبهة لـCNN والإخوان.. القناة الأمريكية تطرح استطلاع موجه سياسيا ضد تعديل الدستور.. ورواد "تويتر" يصوتون بـ"نعم" ويفضحون فشل الإخوان فى الحشد للتصويت بـ"لا".. والنتيجة تكشف وعى الشارع ونجاح جلسات الحوار

قصف جبهة لـCNN والإخوان.. القناة الأمريكية تطرح استطلاع موجه سياسيا ضد تعديل الدستور.. ورواد "تويتر" يصوتون بـ"نعم" ويفضحون فشل الإخوان فى الحشد للتصويت بـ"لا".. والنتيجة تكشف وعى الشارع ونجاح جلسات الحوار

طفل تونسى يُجبر على شرب الخمر والتدخين فى عيد ميلاده بحضور والدته.. فيديو

طفل تونسى يُجبر على شرب الخمر والتدخين فى عيد ميلاده بحضور والدته.. فيديو

فيسبوك يضيف مميزات جديدة للحسابات ببريطانيا.. اعرفها

فيسبوك يضيف مميزات جديدة للحسابات ببريطانيا.. اعرفها

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة