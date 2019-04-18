رئيس الجالية المصرية بلبنان: حريصون على المشاركة الواسعة فى الاستفتاء

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أكد رئيس رابطة الجالية المصرية فى لبنان الدكتور أحمد ياقوت، الحرص على المشاركة الواسعة والكثيفة فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية، التى أقرها مجلس النواب، مشيرا إلى أن الرابطة بدأت بالفعل فى إجراء حملات تعريف وتوعية للمصريين المقيمين فى كافة المناطق اللبنانية بما تتضمنه وتنطوى عليه تلك التعديلات، سواء من خلال التواصل المباشر أو عبر التطبيقات الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعى.

وقال رئيس رابطة الجالية المصرية – فى تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط – إن الرابطة مهتمة وتحرص على توثيق صلة المصريين في لبنان بوطنهم، من خلال تعريفهم دائما بتطورات الأوضاع والإنجازات التي تحققت وتشهدها مصر على كافة المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وحثهم على المشاركة في صنع مستقبل مصر من خلال الاستحقاقات الدستورية المختلفة، سواء أكانت انتخابات رئاسية أو برلمانية أو استفتاءات تخص الدستور.

وأشار إلى أن رابطة الجالية المصرية ستوفر العديد من التسهيلات للمصريين الراغبين في الحضور إلى مقر السفارة المصرية في بيروت للمشاركة في عملية الاستفتاء، التي تنطلق في الخارج غدا وتستمر لمدة 3 أيام، من بينها توفير حافلات تقلهم من مجموعة من نقاط التجمع التي تشمل جميع أنحاء لبنان إلى السفارة ثم إعادتهم إلى أماكن تواجدهم وسكنهم عقب الانتهاء من عملية الإدلاء بأصواتهم في الاستفتاء، وكذلك إجراء فعاليات رياضية وترفيهية في اليوم الأخير من الأيام المحددة للاستفتاء، للإجابة على تساؤلاتهم وتشجيعهم على المشاركة.

وأكد أن المشاركة الإيجابية لأعضاء الجاليات المصرية بالخارج في الاستحقاقات الدستورية، ومن بينها الاستفتاء المقبل على تعديلات الدستور، تمثل أحد أوجه مسيرة استكمال بناء الوطن وتثبيت دعائم الدولة ومؤسساتها الدستورية والتطور السياسي والديمقراطي في مصر.

ولفت إلى أن الجالية تركز، في فعاليات التوعية التي تقيمها في شأن التعديلات الدستورية، على ضرورة وأهمية المشاركة في الاستفتاء، وأن يبدي المواطن رأيه بكل حرية، كون هذه المشاركة تبعث برسالة إلى العالم أجمع مفادها أن المصريين في الخارج مهتمون بشئون وطنهم ولم ينقطع اتصالهم به، ويرغبون في أن يشهد الواقع المصري تطورا دائما وتقدما نحو الأمام.