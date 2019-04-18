حافظ بنى سويف يتفقد استعدادات الاستفتاء على التعديلات الدستورية

بنى سويف :هانى فتحى

تفقد المستشار هانى عبد الجابر ، محافظ بنى سويف عدد من المقرات واللجان الانتخابية اليوم للاطمئنان على الاستعدادات والترتيبات النهائية المنفذة ووفقا للخطة التى أعدتها المحافظة استعداداً للاستفتاء على التعديلات الدستورية على بعض مواد الدستور.

وتابع المحافظ ، توافر التجهيزات المطلوبة، وإجراءات تسهيل الإدلاء بالأصوات لكبار السن وذوى الإعاقة،مشددا بضرورة المتابعة على مدار الساعة لضمان توافر هذه التسهيلات طوال أيام الاستفتاء والتواصل الدائم مع قوات التأمين من القوات المسلحة والشرطة وبالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية للوقوف على الاحتياجات الطارئة أولا بأول لسرعة توفيرها.

أتمت المحافظة استعداداتها للاستفتاء على التعديلات الدستورية المقرر إجراؤه أيام 20، 21، 22 أبريل الجاري، لاستقبال مليون و800 ألف ناخب وناخبة موزعين على 482 مقر انتخابى تحتوى على 514 لجنة، وذلك من خلال مراجعة كافة الترتبيات والتجهيزات النهائية على المقار الانتخابية بجميع المراكز والقرى بنطاق المحافظة، والاطمئنان على جاهزيتها، والتأكد من توفير سبل الدعم والتأمين والراحة للناخبين أثناء الإدلاء بأصواتهم،ومتابعة المنظومة من خلال غرفة عمليات رئيسية بديوان عام المحافظة بخلاف غرف العمليات الفرعية بالوحدات والمحلية.