تموين البحر الأحمر تفتتح الجمعة خيمة رمضانية توفر المواد الغذائية بأسعار مخفضة

البحر الأحمر - عماد عرفة

قال المهندس ربيع إسماعيل، وكيل وزارة التموين بالبحر الأحمر، إن اللواء أحمد عبد الله، محافظ البحر الأحمر سيفتتح يوم الجمعة المقبل الخيمة الرمضانية بمدينة الغردقة والتى توفر المواد الغذائية للأهالى بأسعار مخفضة تزامنا مع حلول شهر رمضان المعظم.

وأضاف وكيل وزارة التموين فى تصريح خاص، أنه جارى التجهيزات داخل الخيمة الرمضانية، مؤكدا على أن المحافظ وجه بتركيب بوابات للخيمة الرمضانية بحيث تكون إحدى البوابات من اتجاه شارع المصالح والأخرى من شارع الحجاز تسهيلا على المواطنين بالمناطق القريبة.

وكشف وكيل وزارة التموين أن تجرى الشركة المصرية لتجارة الجملة أيضا عملية تجهيز لشوادر رمضان أمام مقرات الشركة بمدن المحافظة المختلفة .