video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الخميس، 18 أبريل 2019 06:18 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

تموين البحر الأحمر تفتتح الجمعة خيمة رمضانية توفر المواد الغذائية بأسعار مخفضة

الخميس، 18 أبريل 2019 05:00 ص
تموين البحر الأحمر تفتتح الجمعة خيمة رمضانية توفر المواد الغذائية بأسعار مخفضة الدكتور على المصيلحى وزير التموين
البحر الأحمر - عماد عرفة
إضافة تعليق

قال المهندس ربيع إسماعيل، وكيل وزارة التموين بالبحر الأحمر، إن اللواء أحمد عبد الله، محافظ البحر الأحمر سيفتتح يوم الجمعة المقبل الخيمة الرمضانية بمدينة الغردقة والتى توفر المواد الغذائية للأهالى بأسعار مخفضة تزامنا مع حلول شهر رمضان المعظم.

وأضاف وكيل وزارة التموين فى تصريح خاص، أنه جارى التجهيزات داخل الخيمة الرمضانية، مؤكدا على أن المحافظ وجه بتركيب بوابات للخيمة الرمضانية بحيث تكون إحدى البوابات من اتجاه شارع المصالح والأخرى من شارع الحجاز تسهيلا على المواطنين بالمناطق القريبة.

وكشف وكيل وزارة التموين أن تجرى الشركة المصرية لتجارة الجملة أيضا عملية تجهيز لشوادر رمضان أمام مقرات الشركة بمدن المحافظة المختلفة .


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

تعرف على استعدادات محافظة البحر الأحمر لاستقبال شهر رمضان

البحر الأحمر

اخبار مصر

اخبار المحافظات

خيمة رمضانية

الغردقة

شهر رمضان




لا تفوتك
مصر التحدى والإنجاز.. إنشاء شبكة طرق لم تنفذ خلال الـ100 عام ماضية

مصر التحدى والإنجاز.. إنشاء شبكة طرق لم تنفذ خلال الـ100 عام ماضية

فى 5 خطوات.. تعرف على طريقة تصويت الوافدين خارج محال إقامتهم

فى 5 خطوات.. تعرف على طريقة تصويت الوافدين خارج محال إقامتهم

محمد صلاح يسجل ويصنع فى تأهل ليفربول لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا.. الريدز يقصي بورتو البرتغالي ويصطدم ببرشلونة فى نصف النهائي.. توتنهام يطيح بمانشستر سيتي بعد مباراة ماراثونية.. وصدام جديد بين ميسي وصلاح

محمد صلاح يسجل ويصنع فى تأهل ليفربول لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا.. الريدز يقصي بورتو البرتغالي ويصطدم ببرشلونة فى نصف النهائي.. توتنهام يطيح بمانشستر سيتي بعد مباراة ماراثونية.. وصدام جديد بين ميسي وصلاح

قصف جبهة لـCNN والإخوان.. القناة الأمريكية تطرح استطلاع موجه سياسيا ضد تعديل الدستور.. ورواد "تويتر" يصوتون بـ"نعم" ويفضحون فشل الإخوان فى الحشد للتصويت بـ"لا".. والنتيجة تكشف وعى الشارع ونجاح جلسات الحوار

قصف جبهة لـCNN والإخوان.. القناة الأمريكية تطرح استطلاع موجه سياسيا ضد تعديل الدستور.. ورواد "تويتر" يصوتون بـ"نعم" ويفضحون فشل الإخوان فى الحشد للتصويت بـ"لا".. والنتيجة تكشف وعى الشارع ونجاح جلسات الحوار

طفل تونسى يُجبر على شرب الخمر والتدخين فى عيد ميلاده بحضور والدته.. فيديو

طفل تونسى يُجبر على شرب الخمر والتدخين فى عيد ميلاده بحضور والدته.. فيديو

فيسبوك يضيف مميزات جديدة للحسابات ببريطانيا.. اعرفها

فيسبوك يضيف مميزات جديدة للحسابات ببريطانيا.. اعرفها

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة