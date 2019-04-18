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تعرف على 4 شائعات حول تعديل الدستور ( فيديو جراف)

الخميس، 18 أبريل 2019 09:13 م
تعرف على 4 شائعات حول تعديل الدستور ( فيديو جراف) 4 شائعات حول تعديل الدستور
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 انتشرت فى الآونة الأخيرة عدد من الشائعات بشأن التعديلات الدستورية، منها على سبيل المثال إن التعديلات ستقلل من صلاحيات البرلمان، وطباعة أوراق الاستفتاء قبل الانتهاء من جلسات الحوار المجتمعى، وفميا يلى نرصد أبرز هذه الشائعات.

الشائعة:

•• التعديلات الدستورية الجديدة ستقلل من صلاحيات البرلمان.

الرد:

•• التعديلات لن تمس النظام البرلمانى ولو فى فقرة واحدة

•• لم تتعرض التعديلات للسلطة التشريعية إلا بمزيد من الضمانات للفئات التى خصها الدستور بتمييزها إيجابيًا

 

الشائعة:

•• طبع أوراق الاستفتاء قبل الانتهاء من الحوار المجتمعى.

الرد:

•• تم نفى هذه الشائعة من قبل رئيس مجلس النواب.

•• على عبد العال: غير منطقى طبع أوراق الاستفتاء قبل الانتهاء من الحوار المجتمعى و الصيغة النهائية للتعديلات.

 

الشائعة:

•• التعديلات وسيلة لتحويل مصر من المدنية لدولة عسكرية خالصة.

الرد:

•• المؤسسات العسكرية أو حتى رئاسة الجمهورية لم تتدخل مطلقًا فى اقتراح التعديلات الدستورية.

•• عدم احتواء التعديلات على أى إشارة تمس مدنية الدولة.

•• التعديلات تقترح ضمان حقوق أكثر للمدنيين وتمكينهم للمشاركة فى الحياة السياسية.

•• التعديلات تدعم المرأة والشباب والأقباط وذوى القدرات الخاصة.

 

الشائعة:

•• فرض غرامة 5 آلاف جنيه على أصحاب المحال فى حال عدم رفع لافتات تؤيد للتعديلات.

الرد:

••  نفتها وزارة التنمية المحلية وأكدت على احترام الدولة لآراء المواطنين

 

 

 

 

 


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دستور 2019

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