تحرير 931 مخالفة متنوعة خلال حملة مرورية بالإسماعيلية

وأسفرت مجهودات الحملة التى رأسها العميد حمدى عبدالنبى، مدير إدارة المرور والرائد عادل الجزار، رئيس مباحث المرور عن تحرير وضبط 931 مخالفة مرورية متنوعة و شملت 505مخالفة مرورية متنوعة " نموذج 125 "و30 مخالفة إزالة ملصقات ومعلقات و33مخالفة انتظار خاطئ وحجز4 سيارات و48 مخالفة سحب رخص قيادة وتسييرو14 مخالفة التحدث فى المحمول أثناء القيادة وتحرير 6 مخالفات لعدم الصلاحية الفنية و 12 مخالفة بيئة و 69 مخالفة تجاوز سرعة "رادار" وتحرير 10 مخالفات خط السير و14 مخالفة لعدم تشميع الحمولة و12 مخالفة عدم صلاحية الفرامل والأنوار وسحب 14 رخصة للسير يسار الطريق.

كما تمكنت الحملة من ضبط وحجز 14 دراجة نارية و"توك توك " بدون لوحات معدنية بنطاق الإقليم و 17مخالفة لسيارات مخالفة لشروط الترخيص "تحميل ركاب فى الصندوق و8 مخالفات عدم صلاحية الإطارات و16 مخالفة عدم استخدام حزام الأمان كما تم العثور على سيارة متروكة و19 مخالفة إزالة فاميه وتحرير17 مخالفة تحميل ركاب زيادة عن الحمولة و31 مخالفة مواقف عشوائية و7 مخالفات طمس لوحات معدنية وتحرير30 مخالفة زيادة التعريفة المقررة،تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين وأخطرت النيابات المختصة لاتخاذ اللازم نحوهم.