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تجديد حبس 6 متهمين بحادث قطار محطة مصر

الخميس، 18 أبريل 2019 11:46 ص
تجديد حبس 6 متهمين بحادث قطار محطة مصر حادث قطار محطة مصر-أرشيفية
كتب عبد الله محمود
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قررت غرفة المشورة بمحكمة جنايات العباسية تجديد حبس 6 متهمين في حادث قطار محطة مصر، 45 يوما على ذمة التحقيق.
 
كان النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، أصدر قرارا بحبس 11 متهما على ذمة التحقيقات، وذلك على خلفية التحقيقات التى تجريها النيابة العامة في حادث القطار الذي تسبب في وفاة 22 مواطنًا وإصابة 41 آخرين.
 
ووجهت النيابة للمتهمين تهم القتل الخطأ عن طريق الإهمال وإتلاف الممتلكات العامة والإهمال والتقصير  للمتهمين، وتحفظت النيابة على جميع كاميرات المراقبة الموجهة على رصيف الحادث، والأرصفة المجاورة وورش الصيانة لتفريغها، وأمرت بإرسال محتواها لخبراء الإذاعة والتليفزيون لإجراء تنقيح للصورة وتفريغ محتواها وكتابة تقرير واف به، فيما تتولي اللجنة الهندسية المشكلة من المهندسين المختصين بالهيئة الهندسية للقوات المسلحة والمكتب الاستشاري بالكلية الفنية العسكرية إجراء المعاينة للجرار المتسبب في الحادث والتحفظ علي جهاز ATC المتحكم في سرعات القطار لرصد سرعته وقت اصطدامه.
 
 
 

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