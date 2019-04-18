تباين بورصات الخليج بنهاية الأسبوع.. و دبى تحقق أعلى مستوى منذ نوفمبر

كتب هانى الحوتى

تباين بورصات الخليج بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، إذ تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية، بعد 3 جلسات من الارتفاع، وسط تراجع السيولة بشكل ملحوظ، وتباينت مؤشرات بورصة الكويت، إذ ارتفع مؤشر السوق العام والأول، فيما تراجع مؤشر السوق الرئيسى.

فيما ارتفع المؤشر العام لسوق دبى المالى ليغلق عند مستوى 2813.91 نقطة - وهو أعلى مستوى منذ نوفمبر الماضى-، وذلك مع عودة التفاؤل لدى المستثمرين تزامناً مع بدء موسم النتائج الفصلية، وصعد سوق البحرين المالى بقيادة سهم البنك الأهلى المتحد، الذى قاد السوق لمكاسب 9 ملايين دينار.



بورصة دبى ارتفع المؤشر العام لسوق دبى المالى، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.02% رابحا عدد 0.69 نقطة ليغلق عند مستوى 2813.91 نقطة. ارتفع المؤشر العام لسوق دبى المالى، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.02% رابحا عدد 0.69 نقطة ليغلق عند مستوى 2813.91 نقطة.

وبلغت أحجام التداول بختام تعاملات اليوم 234 مليون سهم محققة ما قيمته 298 مليون درهم من خلال تنفيذ 3267 صفقة ل36 سهما، وارتفع 16 سهما، فيما انخفض 14 سهما، واستقرت 6 أسهم.

وارتفعت 4 قطاعات على رأسها قطاع التأمين بنسبة 1.66%، أعقبه قطاع السلع بنسبة 1.39%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.31%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة 0.21%، فيما تراجع قطاع الخدمات بنسبة 1.29%، تلاه قطاع النقل بنسبة 1.09%، ثم قطاع العقارات بنسبة 0.18%.

وتصدر قائمة الأسهم المرتفعة سهم مجموعة السلام القابضة بنسبة 9.15%، ثم شركة تكافل الإمارات بنسبة 7.33%، فيما تصدر قائمة الأسهم المتراجعة مصرف عجمان بنسبة 2.76%، ثم مصرف السلام البحرين بنسبة 2.14%.

بورصة البحرين ارتفع المؤشر العام لسوق البحرين المالى، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.10% رابحا عدد 1.45 نقطة ليغلق عند مستوى 1446.18 نقطة، مدفوعا بصعود قطاع البنوك التجارية. ارتفع المؤشر العام لسوق البحرين المالى، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.10% رابحا عدد 1.45 نقطة ليغلق عند مستوى 1446.18 نقطة، مدفوعا بصعود قطاع البنوك التجارية.

وجرت تداولات على بورصة البحرين بختام التعاملات بحجم 9.6 مليون سهم، بقيمة قدرها 2.9 مليون دينار بحرينى.

وقاد الارتفاع ببورصة البحرين، قطاع البنوك التجارية بنسبة 11.61% مدفوعا بسهم البنك الأهلي المتحد بنسبة 0.60%، فيما تراجع قطاع الاستثمار بنسبة 2.21% بضغوط هبوط سهم مجموعة جى اف اتش المالية بنسبة 1.69%، وانخفض قطاع الخدمات بنسبة 0.91% بضغوط هبوط سهم شركة زين البحرين بنسبة 2.50%.

بورصة الكويت تباينت مؤشرات بورصة الكويت بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، إذ ارتفع مؤشر السوق العام والأول، فيما تراجع مؤشر السوق الرئيسى. تباينت مؤشرات بورصة الكويت بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، إذ ارتفع مؤشر السوق العام والأول، فيما تراجع مؤشر السوق الرئيسى.

وارتفع مؤشر السوق العام بنسبة 0.61% رابحا 35.04 نقطة ليغلق عند مستوى 5805.99 نقطة، وصعد مؤشر السوق الأول بنسبة 1.13% رابحاً عدد 69.81 نقطة ليغلق عند مستوى 6244.76 نقطة، فيما تراجع مؤشر السوق الرئيسى بنسبة 0.75% خاسراً عدد 37.33 نقطة ليغلق عند مستوى 4962.20 نقطة.

وجرى التداول بختام التعاملات على 207.2 مليون سهم بقيمة 42.6 مليون دينار كويتى عبر 7781 صفقة.

وارتفعت 8 قطاعات ببورصة الكويت، على رأسها قطاع الصناعة بنسبة 0.87%، تلاه قطاع البنوك بنسبة 0.82%، تلاه قطاع الصناعة بنسبة 0.70%، أعقبه قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.58%، تلاه قطاع العقار بنسبة 0.39%، ثم قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.37%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.10%.

وجاء سهم "المنتجعات" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بنمو نسبته 61.83%، تليه فيوتشر كيد بنسبة 18.31%، ثم سنام بنسبة 9.94%، فيما تصدر سهم "السورية" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 14.04% ثم أسمنت أبيض بنسبة 10%، ثم العيد بنسبة 10%.

بورصة السعودية تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.45% خاسرا عدد 41.52 نقطة ليغلق عند مستوى 9196.53 نقطة، فيما ارتفع مؤشر السوق الموازية-نمو بنسبة 0.33% رابحاً عدد 11.97 نقطة ليغلق عند مستوى 3636.69 نقطة. تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.45% خاسرا عدد 41.52 نقطة ليغلق عند مستوى 9196.53 نقطة، فيما ارتفع مؤشر السوق الموازية-نمو بنسبة 0.33% رابحاً عدد 11.97 نقطة ليغلق عند مستوى 3636.69 نقطة.

وبلغ حجم التداول فى بورصة السعودية بختام التعاملات 106.7 مليون سهم بقيمة 2.9 مليار ريال، وارتفعت أسهم 61 شركة، فيما تراجعت 110 شركة.

وتراجع 14 قطاع بسوق السعودية على رأسها قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 1.41%، تلاه قطاع الأدوية بنسبة 0.90%، أعقبه قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 0.70%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.69%، ثم قطاع السلع الرأسمالية بنسبة 0.66%، ثم قطاع السلع طويلة الأجل بنسبة 0.58%.