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تأجيل محادثات السلام مع طالبان بعد اعتراضها على حجم الوفد الأفغانى

الخميس، 18 أبريل 2019 12:44 م
تأجيل محادثات السلام مع طالبان بعد اعتراضها على حجم الوفد الأفغانى قوات الجيش الأفغانى
رويترز
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 قال مسؤولون ودبلوماسيون اليوم الخميس إنه تم تأجيل اجتماع بين حركة طالبان وساسة أفغان وشخصيات من المجتمع المدنى يهدف لإنهاء الحرب التى استمرت أكثر من 17 عاما فى البلاد وقال إن السبب هو اعتراض طالبان على حجم الوفد الأفغاني.

وكان من المقرر أن تبدأ المحادثات غدا الجمعة فى الدوحة لكن مسؤولا حكوميا كبيرا فى كابول قال "ألغينا الاجتماع فى الوقت الراهن ونعيد مناقشة التفاصيل".

وقال دبلوماسى غربى فى كابول إن الوفد الأفغانى الذى كان مقررا أن يسافر إلى الدوحة اليوم الخميس أبلغ بالتأجيل وتجرى مناقشة تحديد موعد جديد.

وقال الدبلوماسى الذى اشترط عدم ذكر اسمه "سيتعين على الحكومة تغيير تشكيل الوفد لعقد هذا الاجتماع".

وقال ذبيح الله مجاهد المتحدث باسم طالبان إن زعماء الحركة شعروا بعدم ارتياح بسبب حجم الوفد الأفغانى وتشكيله.

وأضاف لرويترز عبر الهاتف "وجود بعض المشاركين يتعارض تماما مع القائمة التى اتفقنا عليها".

وذكر أن الوفد يضم بعض الأفغان الذين يعملون لصالح الحكومة.

ورفضت طالبان مرارا الاجتماع مع حكومة الرئيس أشرف غنى لكنها عقدت عدة جولات من المحادثات مع مسؤولين أمريكيين.


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