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بعد انتحاره.. صدمة بين عائلة وأنصار رئيس بيرو السابق (صور)

الخميس، 18 أبريل 2019 08:12 ص
بعد انتحاره.. صدمة بين عائلة وأنصار رئيس بيرو السابق (صور) محبو جارسيا يلتفون حول نعشه
رويترز
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خيمت حالة من الحزن على عائلة رئيس بيرو السابق آلان جارسيا، وقيادات حزب "أبرا" الذى ينتمى إليه، وذلك بعدما أطلق النار على نفسه أمس الأربعاء.

كانت السلطات فى بيرو، قد قالت أمس الأربعاء إن الرئيس السابق آلان جارسيا توفى فى مستشفى فى ليما بعدما أطلق النار على نفسه لدى وصول الشرطة إلى منزله لاعتقاله فيما يتصل بتحقيق فساد.

كان عمر جارسيا، 69 عاما ، الذى نفى مرارا ارتكاب أى مخالفة، أطلق النار على نفسه مما أدى لوفاته على الفور.

إبن الرئيس السابق يلقى النظره الأخيرة على والده
إبن الرئيس السابق يلقى النظره الأخيرة على والده
إبن الرئيس المنتحر آلان جارسيا
إبن الرئيس المنتحر آلان جارسيا
أبناء الرئيس وسط أنصاره فى وداع والدهم
أبناء الرئيس وسط أنصاره فى وداع والدهم
ابنة الرئيس السابق
ابنة الرئيس السابق
احتشاد عدد كبير من أنصار الرئيس السابق لوداعه
احتشاد عدد كبير من أنصار الرئيس السابق لوداعه
الحزين يخيم على أنصار جارسيا
الحزن يخيم على أنصار جارسيا
السيارة التى حملت نعش الرئيس السابق
السيارة التى حملت نعش الرئيس السابق
حزن وصدمة بين أقارب الرئيس وأنصاره
حزن وصدمة بين أقارب الرئيس وأنصاره
سيارة تحمل نعش رئيس بيرو السابق
سيارة تحمل نعش رئيس بيرو السابق
قيادات الحزب تحيط بالنعش قبل تشييعه
قيادات الحزب تحيط بالنعش قبل تشييعه
محبو جارسيا يحملون نعشه
محبو جارسيا يحملون نعشه
مقر حزب أبرا الذى ينتمى له الرئيس
مقر حزب أبرا الذى ينتمى له الرئيس
نعش الرئيس السابق
نعش الرئيس السابق

 


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