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الخميس، 18 أبريل 2019 02:47 م
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بدء تشغيل أول خط تجميع نهائى لطائرة هليكوبتر إيرباص إتش 135 فى الصين

الخميس، 18 أبريل 2019 02:26 م
بدء تشغيل أول خط تجميع نهائى لطائرة هليكوبتر إيرباص إتش 135 فى الصين طائرة هليكوبتر ـ صورة أرشيفية
بكين(أ ش أ)
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أعلنت سلطات مقاطعة (شاندونج) شرقى الصين بدء تشغيل خط التجميع النهائى لشركة (إيرباص تشينجداو إتش 135) وهو أول خط لطائرات الهليكوبتر يتم بناءه من قبل مصنع أجنبى فى الصين، وذلك فى مدينة (تشينجداو) الساحلية بالمقاطعة.

وذكرت السلطات فى بيان اليوم الخميس، أنه من المتوقع أن يتم إطلاق أول طائرة هليكوبتر من الخط فى النصف الثانى من العام الجاري، فيما تبلغ القدرة الإنتاجية السنوية الأولية للخط 18 طائرة هليكوبتر، ويمكن مضاعفة قدرته لتلبية الطلب الصينى المتزايد.

وكانت شركة (إيرباص) الأوروبية أكدت أن هذه هى المرة الأولى التى تضع فيها منشآت التجميع النهائية لطائرة الهليكوبتر (إتش 135) خارج أوروبا، مشيرة إلى أن ذلك يمثل فصلا جديدا فى التعاون الصينى الأوروبى وشراكة إيرباص الموسعة مع الصين.

 


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