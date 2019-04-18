انطلاق مارثون التصويت فى الاستفتاء على التعديلات الدستور بنيوزيلندا

كتب إبراهيم قاسم – هدى أبو بكر

انطلق ماراثون الاستفتاء على التعديلات الدستورية ، بالنسبة للمصريين المتواجدين فى الخارج، من خلال بدء عملية الاقتراع للجالية المصرية المتواجدة فى دولة نيوزيلندا التى تعتبر أول دولة يتم التصويت فيها.

وفتحت سفارة مصر في ولينجتون عاصمة نيوزيلندا ، أبوابها لاستقبال الناخبين للإدلاء بأصواتهم، في تمام الساعة 11 مساء بتوقيت القاهرة، التاسعة صباحا بتوقيت نيوزيلندا وتغلق أبوابها في تمام الساعة 11 مساء بتوقيت القاهرة، التاسعة مساء بتوقيت نيوزيلندا.

ودعا المستشار لاشين إبراهيم ، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات أمس جموع المصريين فى الداخل والخارج للاستفتاء على تعديل بعض مواد الدستور، وذلك بعد وصول كتاب رئيس الجمهورية للهيئة مرفقا به خطاب مجلس النواب النواب بموافقة أغلبيته على التعديلات المقترحة.