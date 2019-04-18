انتحار طالب شنقًا داخل منزله بمنيا القمح بالشرقية لمروره بأزمة نفسية

الشرقية – فتحية الديب

تخلص طالب، بالمرحلة الإعدادية، من حياته شنقًا داخل منزله بقرية "العقدة" التابعة لمركز منيا القمح بالشرقية، وتم العرض على النيابة العامة برئاسة المستشار محمد المراكبي، رئيس نيابة منيا القمح، بإشراف المستشار محمد القاضي، المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية.

وتلقى اللواء جرير مصطفى، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء محمد والي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ من أسرة "يونس ع ي" 14 سنة، طالب، بالعثور عليه منتحرًا داخل غرفته بالمنزل بقرية "العقدة" التابعة لدائرة مركز منيا القمح.

وبالانتقال والفحص، وبسؤال أسرة الطالب المنتحر، أفادوا بانتحاره شنقًا داخل إحدى الغرف بمنزله، وذلك لمروره بأزمة نفسية، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 3267 إداري منيا القمح لسنة 2019، وبالعرض على النيابة العامة صرحت بالدفن.