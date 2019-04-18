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الخميس، 18 أبريل 2019 06:42 ص
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اليوم.. "خريجى الأزهر" تحتفل بتخريج 25 إماما من ليبيا بمركز الشيخ زايد

الخميس، 18 أبريل 2019 06:00 ص
اليوم.. "خريجى الأزهر" تحتفل بتخريج 25 إماما من ليبيا بمركز الشيخ زايد مشيخة الأزهر
كتب لؤى على
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تنظم المنظمة العالمية لخريجى الأزهر، حفل تخريج و تكريم 25 متدرباً من  أئمة ليبيا  الذين تلقوا دورتهم التدريبية بالمنظمة ،اليوم الخميس بمركز الشيخ زايد لتعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها بجامعة الأزهر مدينة نصر  .
 
يحضر الحفل  د. محمد عبدالفضيل القوصى – عضو هيئة هيئة كبار العلماء – نائب رئيس مجلس إدارة المنظمة،و الشيخ صالح عباس وكيل الأزهر ،والدكتور محيي الدين عفيفي – أمين عام مجمع البحوث الإسلامية .
 
والدكتور ابراهيم الهدهد رئيس جامعة الأزهر سابقاً ،و أسامة ياسين  نائبا رئيس المنظمة العالمية لخريجى الأزهر، و الشيخ أكرم الجراري  رئيس فرع المنظمة بليبيا، ووفد من أعضاء المندوبية الليبية بالقاهرة.

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