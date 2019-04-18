اليوم.. "خريجى الأزهر" تحتفل بتخريج 25 إماما من ليبيا بمركز الشيخ زايد

كتب لؤى على

تنظم المنظمة العالمية لخريجى الأزهر، حفل تخريج و تكريم 25 متدرباً من أئمة ليبيا الذين تلقوا دورتهم التدريبية بالمنظمة ،اليوم الخميس بمركز الشيخ زايد لتعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها بجامعة الأزهر مدينة نصر .

يحضر الحفل د. محمد عبدالفضيل القوصى – عضو هيئة هيئة كبار العلماء – نائب رئيس مجلس إدارة المنظمة،و الشيخ صالح عباس وكيل الأزهر ،والدكتور محيي الدين عفيفي – أمين عام مجمع البحوث الإسلامية .

والدكتور ابراهيم الهدهد رئيس جامعة الأزهر سابقاً ،و أسامة ياسين نائبا رئيس المنظمة العالمية لخريجى الأزهر، و الشيخ أكرم الجراري رئيس فرع المنظمة بليبيا، ووفد من أعضاء المندوبية الليبية بالقاهرة.