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اليورو ينخفض لأدنى مستوى فى أسبوع بعد مسوح صناعية ضعيفة

الخميس، 18 أبريل 2019 01:15 م
اليورو ينخفض لأدنى مستوى فى أسبوع بعد مسوح صناعية ضعيفة اليورو _ أرشيفية
رويترز
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انخفض اليورو إلى أدنى مستوى فى أسبوع اليوم الخميس بعد نتائج ضعيفة لمسوح صناعية فى أوروبا أثارت المخاوف من اقتصاد يواجه صعوبات لكسب الزخم قبل عطلة عيد القيامة.

وانكمشت أنشطة قطاع الصناعات التحويلية فى ألمانيا للشهر الرابع على التوالى فى إبريل، ورسم مسح مماثل فى فرنسا صورة قاتمة أيضا.

وقال ريكاردو إيفانجليستا كبير المحللين لدى أكتيف تريدز فى لندن "المستثمرون يساورهم القلق بشأن متانة الاقتصاد العالمى ومنطقة اليورو، ومصير اليورو مرتبط على نحو وثيق بذلك".

وارتفعت العملة الموحدة 0.1% قبل البيانات لكنها تراجعت 0.4% إلى أدنى مستوياتها منذ العاشر من أبريل إلى 1.1244 دولار بعد صدور البيانات.

واستقر مؤشر الدولار، الذى يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات المنافسة، عند 97.051 بعد أن انخفض 0.05% فى الجلسة السابقة.

وتراجعت العملات المرتبطة بتجارة السلع الأولية بعد تلاشى موجة صعود فى أسعار النفط.

واستقر الدولار الاسترالى عند 0.7179 دولار أمريكى بعد أن ارتفع لفترة وجيزة فوق 0.72 دولار بفضل بيانات وظائف قوية لشهر مارس.


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