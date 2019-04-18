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"الوطنية للانتخابات": نراهن على المواطن المصرى فى الاستفتاء ولم نهدد بغرامات

الخميس، 18 أبريل 2019 03:48 م
"الوطنية للانتخابات": نراهن على المواطن المصرى فى الاستفتاء ولم نهدد بغرامات الهيئة الوطنية للانتخابات
كتب محمد السيد
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دعا المستشار محمود الشريف، نائب رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، المتحدث باسمها، المواطنين للمشاركة فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية المقرر إجرائها فى الخارج أيام الجمعة والسبت والأحد 19 و20 و21 أبريل، وأيام السبت والأحد والاثنين 20 و21 و22 أبريل للمصريين فى الداخل.
 
وأضاف خلال كلمة له فى الندوة التى ينظمها المجلس الأعلى للإعلام حول دور وسائل الإعلام فى متابعة الاستحقاقات الانتخابية: "راهننا الأساسى على المواطن المصرى، وحبه لوطنه ولم نهدد المواطنين بغرامات، وملتزمون بأن ننقل رغبة المواطن دون تدخل".
 
وأكد "الشريف" أن أكبر ضمانة لعملية التصويت هى المشاركة، لإرسال رسالة للعالم بإيجابية الشعب وبأهمية المشاركة .
 

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